/सांसद पप्पू यादव 16 अगस्त को पटना में करेंगे भूख हड़ताल, अपराध और छात्र मुद्दों पर सम्राट सरकार के खिलाफ मोर्चा

राज्य चुनें
बिहार में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और छात्र आंदोलन को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सम्राट सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वैशाली में हाल ही में मारे गए ठेकेदार राम नरेश राय के शोकाकुल परिजनों से 15 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को मुलाकात करने सांसद पप्पू यादव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा हमला बोला. साथ ही सदर थाना क्षेत्र स्थित मृतक ठेकेदार के आवास पर परिजनों को सांत्वना दी.
16 अगस्त को गर्दनीबाग में एक दिवसीय भूख हड़ताल
मृतक ठेकेदार परिजनों को सांत्वना देने के बाद पप्पू यादव ने 16 अगस्त, 2026 को पटना के गर्दनीबाग में एक दिवसीय भूख हड़ताल करने की घोषणा कर दी. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जनहित के इन मुद्दों पर संज्ञान नहीं लिया, तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और बिहार बंद में बदल जाएगा.
इन प्रमुख मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
16 अगस्त को होने वाली भूख हड़ताल को लेकर पप्पू यादव ने बड़ा मुद्दा बनाया है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों का आंदोलन, बिहार में बढ़ते अपराध और हो रही हत्याएं, BPSC, प्रमोशन में प्रोफेशन, हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश को 80% बढ़ावा शामिल है. सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लगातार हो रही हत्याएं हैं. साथ ही सूबे की कानून-व्यवस्था खराब है.
केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर बोला हमला
इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने एक और बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह का जब तक इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हमारे नेता राहुल गांधी ने कह दिया है कि एक दिन भी सोने नहीं देंगे. हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने में राहुल गांधी याद आएंगे.
ठेकेदार राम नरेश राय हत्याकांड को जानिए
वैशाली में 13 अगस्त, 2026 दिन गुरुवार की सुबह जिले के एक बड़े ठेकेदार की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी. घटना सदर थाना क्षेत्र स्थित कुम्हइया पोखरी के पास घटी थी. बताया जा रहा है कि ठेकेदार रामनरेश राय मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. घर से थोड़ी दूरी पर ही दो बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने रास्ते में उन्हें घेर लिया और गोलियों की बौछार कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह