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सांसद पप्पू यादव 16 अगस्त को पटना में करेंगे भूख हड़ताल, अपराध और छात्र मुद्दों पर सम्राट सरकार के खिलाफ मोर्चा

वैशाली में मृतक ठेकेदार राम नरेश राय के परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ रहे अपराध और छात्रों के समर्थन में एक दिवसीय भूख हड़ताल करने का बड़ा ऐलान किया है. पप्पू यादव ने कहा कि 16 अगस्त को वह पटना के गर्दनीबाग में अनशन पर बैठेंगे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 15, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:15 PM IST
सांसद पप्पू यादव 16 अगस्त को पटना में करेंगे भूख हड़ताल, अपराध और छात्र मुद्दों पर सम्राट सरकार के खिलाफ मोर्चा
Image Credit: पटना में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठेंगे सांसद पप्पू यादव

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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