वैशाली में 12 घंटे तक चली NIA की रेड, जमीन कारोबारी बिट्टू बाबला के घर से पिस्टल-गोली बरामद

NIA Raid in Vaishali: वैशाली जिले में गुरुवार को एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. लगभग 12 घंटे तक चली इस रेड में कई घरों की तलाशी ली गई. हालांकि इस दौरान राजू राय के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन जमीन कारोबारी बिट्टू बाबला के घर से पिस्टल, गोलियां और शराब की बोतलें बरामद की गईं.

गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे एनआईए की टीम नगर थाना क्षेत्र के डाक बंगला रोड स्थित राजू राय के घर पहुंची. टीम ने घंटों तक घर की तलाशी ली. इस दौरान राजू राय को भी पूछताछ के लिए साथ रखा गया. हालांकि, छापेमारी के दौरान उनके घर से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला.

इसी बीच एनआईए की दूसरी टीम काजीपुर थाना क्षेत्र के घोसवर गांव में राजू सिंह के घर भी पहुंची. यहां भी कई घंटे तलाशी ली गई. लेकिन वहां से भी एनआईए को कुछ हाथ नहीं लगा.

दोपहर में एनआईए की टीम राजू राय को लेकर उनके ही इलाके डाक बंगला रोड स्थित जमीन कारोबारी बिट्टू बाबला के घर पहुंची. वहां घंटों छानबीन की गई. तलाशी के दौरान टीम ने दो पिस्टल, छह जिंदा कारतूस और चार शराब की बोतल बरामद की. तलाशी के वक्त बिट्टू बाबला घर पर मौजूद नहीं था. बरामद सामान को एनआईए ने नगर थाना को सौंप दिया है. इसकी पुष्टि नगर थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने की.

एनआईए की कार्रवाई को लीड कर रहे अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया. उन्होंने बस इतना कहा कि टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई. बरामद सामान की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी.

पूरे दिन चली इस कार्रवाई के बाद भी एनआईए ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया. राजू राय को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. वहीं, बिट्टू बाबला के घर से मिली पिस्टल और शराब को पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

