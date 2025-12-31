Advertisement
Nityanand Rai Birthday: जमीनी संघर्ष से सत्ता के शिखर तक ऐसा रहा नित्यानंद राय सियासी सफर, जानिए सबकुछ

Nityanand Rai Profile: नित्यानंद राय का जन्म 1 जनवरी, साल 1966 को बिहार के वैशाली जिले में हुआ था. वह एक किसान के बेटे हैं. नित्यानंद यादव जाति से हैं. वह साल 1981 से संघ परिवार से जुड़े हुए हैं. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 31, 2025, 10:36 PM IST

नित्यानंद राय (File Photo)
Nityanand Rai Birthday: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बिहार की धरती से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुंचने का उनका सफर जमीनी संघर्ष की एक अनूठी कहानी है. नित्यानंद राय ने अपने कॉलेज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) यूनिट से सियासत में एंट्री की. वह अपने कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे. इसके बाद से उनका सियासी सफर जारी है. चलिए जानते हैं नित्यानंद राय के जन्मदिन पर उनके बारे में सबकुछ.

नित्यानंद राय जन्मदिन
नित्यानंद राय का जन्म 1 जनवरी, साल 1966 को बिहार के वैशाली जिले में हुआ था. वह एक किसान के बेटे हैं. नित्यानंद यादव जाति से हैं. वह साल 1981 से संघ परिवार से जुड़े हुए हैं. उसी साल एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में एबीवीपी (ABVP) में शामिल हुए. नित्यानंद राय ने अंतर-जातीय शादी किया है. 

नित्यानंद राय का शिक्षा
बिहार विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स नित्यानंद राय ने किया है. वह छात्र जीवन से ही वे सामाजिक कार्यों और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित रहे.

सियासी सफर जानिए
नित्यानंद राय साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार के तौर पर उजियारपुर से चुने गए थे. उन्होंने साल 2000, फरवरी-2005, अक्टूबर-2005 और 2010 लगातार बिहार विधानसभा में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. जब तक कि वह संसद के लिए चुने नहीं गए. नित्यानंद राय साल 23 मई, साल 2019 को गृह राज्य मंत्री बने. 

साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नित्यानंद राय यादव चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश की, ताकि राजद के वोटरों को लुभाया जा सके. भारतीय जनता पार्टी ने नित्यानंद राय को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नित्यानंद राय को एनडीए सरकार में राज्य गृह मंत्री बनाया गया.

