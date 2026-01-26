UGC Controversy: 'हर-हर महादेव', यूजीसी विवाद पर सवाल होते ही जयकारे लगाने लगे नित्यानंद राय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 15 जनवरी से प्रभावी हुए नए जातिगत भेदभाव नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज ने देश भर में विरोध शुरू कर दिया है. इन नियमों में ओबीसी को शामिल करने और झूठी शिकायत पर कार्रवाई के प्रावधान हटाने से आक्रोश है. हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इस मुद्दे पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के बजाय धार्मिक जयकारे लगाकर चुप्पी साध ली.
Trending Photos
Nityanand Rai On UGC Controversy: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की नई नियमावली 2026 को लेकर उपजा विवाद अब सियासी गलियारों में बेचैनी पैदा कर रहा है. 13 जनवरी को अधिसूचित और 15 जनवरी से देश भर में प्रभावी हुए इन नियमों ने सवर्ण समाज के भीतर आक्रोश की लहर पैदा कर दी है. सवर्ण संगठनों का आरोप है कि ये नए नियम एकतरफा हैं और सामान्य वर्ग के छात्रों व शिक्षकों को लक्षित कर सकते हैं. इस संवेदनशील मुद्दे पर जब केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय से सवाल किया गया, तो उन्होंने जिस तरह से चुप्पी साधी, वह चर्चा का विषय बन गया है.
यूजीसी द्वारा लागू किए गए "उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का संवर्द्धन विनियम 2026" का मुख्य उद्देश्य कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना है. इसमें पहली बार अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है. सवर्ण समाज का विरोध मुख्य रूप से 'झूठी शिकायतों' पर सजा के प्रावधान को हटाने और भेदभाव की व्यापक परिभाषा को लेकर है. उनका तर्क है कि इससे सामान्य वर्ग के लोगों को द्वेषपूर्ण तरीके से फंसाया जा सकता है. चूंकि यह वर्ग भाजपा और एनडीए का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, इसलिए सत्ता पक्ष के नेता इस पर सीधे जवाब देने से कतरा रहे हैं.
बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित कौनहारा घाट पर एक धार्मिक आयोजन के दौरान केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय की असहजता साफ तौर पर देखी गई. वे यहां 'गजग्राह' की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने उनसे यूजीसी के नए कानून और सवर्णों के विरोध पर प्रतिक्रिया मांगी, तो मंत्री जी ने सवालों का जवाब देने के बजाय 'हर-हर महादेव' और 'भगवान विष्णु' के जयकारे लगाने शुरू कर दिए. पत्रकारों के बार-बार पूछने पर भी वे धार्मिक नारों की आड़ लेकर वहां से निकलते बने.
ये भी पढ़ें- कम मेरिट के सिर पर नाचने से लेकर Presumption of guilt तक,क्या गूंजेगी सवर्णों की चीख
नित्यानंद राय ने कौनहारा घाट पर मूर्ति स्थापना के लिए स्थानीय विधायक और नगर परिषद अध्यक्ष की प्रशंसा की और इसे क्षेत्र की पुरानी मांग बताया. उन्होंने पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए इस स्थल के महत्व पर तो विस्तार से बात की, लेकिन जैसे ही बात अपने 'कोर वोट बैंक' की नाराजगी पर आई, उन्होंने मौन धारण कर लिया. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूजीसी के नए नियमों ने एनडीए के सामने 'इधर कुआं उधर खाई' जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां एक ओर ओबीसी हितों को साधना है तो दूसरी ओर सवर्णों के गुस्से को शांत करना है.