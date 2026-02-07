Advertisement
Hajipur News: एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात अपराधी प्रिंस, पिता ने पुलिस को दिया धन्यवाद, बोले- 'सही किया'

Hajipur News: हाजीपुर में कुख्यात अपराधी प्रिंस पर एनकाउंटर में प्रिंस को मारा गया. प्रिंस के पिता ने कहा कि हम तो जब भी पुलिस से मिलते थे तो कहते थे कि प्रिंस का एनकाउंटर कर दीजिए. वो पढ़ाई की दुनिया छोड़ अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:34 AM IST

Hajipur News: वैशाली के हाजीपुर में कल (6 फरवरी) दोपहर बिहार एसटीएफ और वैशाली पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर हनुमान नगर में  प्रिंस को पकड़ने के लिए गई थी. इस दौरान पुलिस को देख प्रिंस और उसके साथी ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी. कुख्यात की ओर से फायरिंग किए जाने के बाद बिहार एसटीएफ और वैशाली पुलिस ने अपने बचाव में प्रिंस पर फायरिंग कर दिया और एनकाउंटर में प्रिंस को मार गिराया. 

वही, प्रिंस के साथी को पुलिस ने दबोच लिया. प्रिंस के एनकाउंटर होने की खबर हाजीपुर से 40 किलोमीटर दूर हुसैन खुर्द में रह रहे उसके परिवार वाले को दिया गया. जिसके बाद रात करीब 1:30 बजे प्रिंस के पिता, वहां के स्थानीय मुखिया और तमाम लोग हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचे. इसके बाद प्रिंस के डेड बॉडी को पुलिस ने उसके परिवार को सौंप दिया.

प्रिंस के पिता ने पुलिस को दिया धन्यवाद
इस दौरान प्रिंस के पिता नरेंद्र सिंह ने प्रिंस के एनकाउंटर पर पुलिस को धन्यवाद दिया. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि हम तो जब भी पुलिस से मिलते थे तो कहते थे कि प्रिंस का एनकाउंटर कर दीजिए. क्योंकि प्रिंस पढ़ाई की दुनिया छोड़ अपराध की दुनिया में अपना कदम रख चुका था. प्रिंस को घर से कुछ लेना-देना नहीं था. वो जब भी घर आता था, परिवार परेशान रहता था. पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है, इसलिए हम पुलिस को धन्यवाद देते है. वो कुख्यात अपराधी था, यह हम जानते हैं.

रिपोर्ट: राज कुमार सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

