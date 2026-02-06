सोना लूट का मास्टरमाइंड ढेर: बिहार STF ने मुठभेड़ में सुबोध सिंह के राइट हैंड प्रिंस को मार गिराया; PMCH से भागने के बाद से था फरार

बिहार के हाजीपुर में वैशाली पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर शुक्रवार को कुख्यात बदमाश प्रिंस को मार गिराया. प्रिंस के एनकाउंटर के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. बिहार एसटीएफ और वैशाली जिला पुलिस को देखने के बाद प्रिंस और उसके साथी ने फायरिंग शुरू की थी. बदमाश प्रिंस पटना के पीएमसीएच से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस को उसकी तलाश थी. प्रिंस का एनकाउंटर हाजीपुर सदर थाना के दिघगी में हुआ था. वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने घटना की पुष्टि की है.

हाजीपुर में हुए प्रिंस एनकाउंटर को लेकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में कोई अपराधी नहीं बचेगा. मैंने पहले ही कहा था कि अपराधी अपने लिए सिर्फ जगह खोज लें और कहीं चले जाएं. उन्होंने कहा कि अपराधी कहीं भी होगा, बिहार पुलिस जाएगी और उसे पकड़कर जेल में डालेगी.

वहीं, मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि NDA सरकार की स्पष्ट नीति रही है कि अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं होगा. मुख्यमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने कहा है कि अपराधी कोई भी हो, बचेगा नहीं. जो संभल जाएगा वो बच जाएगा. जो नहीं संभलेगा, वो कानून की नजरों से नहीं बच पाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रिंस के खिलाफ देश के सबसे बड़े सोना लूट कांड सहित हत्या और लूट जैसे दर्जनों गंभीर मामले दर्ज थे. पुलिस के अनुसार, प्रिंस हाल ही में पटना पीएमसीएच से फरार हो गया था. उसकी तलाश में पटना एसटीएफ और वैशाली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर हनुमान नगर कॉलोनी में उसे घेर लिया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में बिहार एसटीएफ की टीम ने बदमाश को मार गिराया. हिस्ट्रीशीटर प्रिंस कुमार कुख्यात सोना लुटेरा सुबोध सिंह का दाहिना हाथ माना जाता था. उसके खिलाफ बिहार समेत दूसरे राज्यों में 28 मामले दर्ज थे. बिहार पुलिस को यह लंबे समय से चकमा दे रहा था.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

यह भी पढ़ें: घरों में जड़ा ताला... गलियों में सन्नाटा... ब्राह्मणों ने छोड़ा गांव, देखिए रिपोर्ट