वैशाली में अस्पताल पहुंचकर भी नहीं मिला इलाज, भाई की आंखों के सामने ही थम गईं सुरेश की सांसें

Vaishali News: वैशाली जिले में गुरुवार को सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई. जबकि, एक दूसरा शख्स जिंदगी मौत से जूझ रहा है. घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है. बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत सहदेई स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही के कारण हुई है. ये घटना सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के अन्धराबर चौक के पास की है.



दरअसल, सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के अन्धराबर चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो भाइयों को कुचल दिया. इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन-फानन में प्राइवेट गाड़ी पर लादकर स्थानीय लोगों ने सहदेई स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन दोनों घायल को किसी अस्पताल कर्मी ने नहीं उतारा.

घायल हालात दोनों भाई 15 से 20 मिनट तक गाड़ी में ही पड़े रहे, फिर जब परिजन अस्पताल पहुंचे तब घायल को नीचे उतारा गया. यहां से प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को रेफर कर दिया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल सुरेश साहनी की रास्ते मे ही मौत हो गई. जबकि, उनके छोटे भाई असेशर साहनी का इलाज चल रहा है और हालात गंभीर बनी हुई है.

वहीं, परिजनों ने अस्पताल प्रबन्धन पर बड़ा आरोप लगाया है कि अगर समय पर इलाज शुरू हो जाता, तो सुरेश साहनी की जान बच सकती थी. अस्पताल पहुंचने के करीब बीस मिनट बाद परिजन ही घायल को पिकअप से उतार कर स्ट्रेचर पर रखे और सभी स्वास्थ्य कर्मी खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे.

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