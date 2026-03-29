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शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन: वैशाली के दियारा में धधक रही 12 से ज्यादा भट्टियां नष्ट, माफियाओं में मचा हड़कंप

वैशाली में पुलिस ने शराब के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने सुकुमारपुर दियारा में धधक रही 12 से ज्यादा भट्टियां नष्ट की हैं, जिसके बाद से ही माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:24 AM IST

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वैशाली के दियारा में धधक रही 12 से ज्यादा भट्टियां नष्ट
वैशाली के दियारा में धधक रही 12 से ज्यादा भट्टियां नष्ट

Vaishali Liquor: वैशाली जिले के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र के सुकुमारपुर दियारा में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दियारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध देसी शराब का निर्माण किया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीम मौके पर पहुंची. दियारा इलाके में जैसे ही पुलिस टीम पहुंची, वहां का नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. मौके पर एक या दो नहीं बल्कि एक दर्जन से अधिक अवैध शराब भट्टियां संचालित होती मिलीं.

पुलिस ने शराब भट्टियों को किया ध्वस्त
इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया. शराब बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों और सामग्री को भी मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और कई सामानों को आग के हवाले कर दिया गया. बताया जा रहा है कि सुकुमारपुर दियारा क्षेत्र लंबे समय से अवैध शराब निर्माण का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ था, जहां चोरी-छिपे बड़े पैमाने पर देसी शराब तैयार की जाती थी.

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पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप
पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है. हालांकि पुलिस टीम के पहुंचने से पहले कई तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे. पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

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