बिहार चुनाव से क्या एकजुट हो रहा पासवान परिवार? चाचा पारस ने भतीजे चिराग के लिए कही ये बात

Bihar Chunav 2025: वैशाली के हाजीपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना मत भी देने को तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता चाहेगी तब मुख्यमंत्री बनेंगे. हमारे एक मत से कुछ नहीं होने वाला.

चिराग पासवान पर दी प्रतिक्रिया

गौर करने वाली बात यह है कि महागठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन अब उनका सुर बदल चुका है. पहले तो चिराग पासवान को अपना खून को बताने स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अब क्या हुआ चिराग की पासवान को अपना परिवार का सदस्य और अपना भतीजा मान लिया है. साथ ही बदलते राजनीति समीकरण में चिराग पासवान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने और बनाने को लेकर बात चल रही है, जिस पर चाचा पशुपति पारस ने विरोधी दल के नेता होने के बावजूद भी चिराग पासवान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

यह भी पढ़ें: सासाराम में भीषण बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, रेड अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

क्या चाचा-भतीजा के बीच हो गया समझौता?

उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी. ऐसे में ये सोचने वाली है कि क्या चाचा-भतीजा के बीच समझौता हो गया? आखिर क्यों अपना खून तक नहीं मानने वाले चाचा अपने भतीजे के लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं. दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है.