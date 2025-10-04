Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2947405
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

बिहार चुनाव से क्या एकजुट हो रहा पासवान परिवार? चाचा पारस ने भतीजे चिराग के लिए कही ये बात

Bihar Chunav 2025 पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जो चिराग पासवान के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन अब उनका सुर बदल चुका है. पहले तो चिराग पासवान को अपना खून भी स्वीकार नहीं करते थे, तो वहीं अब उन्होंने चिराग पासवान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 04, 2025, 12:55 PM IST

Trending Photos

Bihar Chunav 2025
Bihar Chunav 2025

Bihar Chunav 2025: वैशाली के हाजीपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना मत भी देने को तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता चाहेगी तब मुख्यमंत्री बनेंगे. हमारे एक मत से कुछ नहीं होने वाला. 

चिराग पासवान पर दी प्रतिक्रिया
गौर करने वाली बात यह है कि महागठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन अब उनका सुर बदल चुका है. पहले तो चिराग पासवान को अपना खून को बताने स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अब क्या हुआ चिराग की पासवान को अपना परिवार का सदस्य और अपना भतीजा मान लिया है. साथ ही बदलते राजनीति समीकरण में चिराग पासवान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने और बनाने को लेकर बात चल रही है, जिस पर चाचा पशुपति पारस ने विरोधी दल के नेता होने के बावजूद भी चिराग पासवान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

यह भी पढ़ें: सासाराम में भीषण बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, रेड अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

क्या चाचा-भतीजा के बीच हो गया समझौता?
उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी. ऐसे में ये सोचने वाली है कि क्या चाचा-भतीजा के बीच समझौता हो गया? आखिर क्यों अपना खून तक नहीं मानने वाले चाचा अपने भतीजे के लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं. दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Biahr Chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
RJD के कुशासन से जननायक की चोरी तक... देखें युवाओं संग संवाद में क्या बोले PM मोदी
Jharkhand news
Jharkhand News: पाकुड में मानवता शर्मशार, गमछे में मिला नवजात शिशु का शव
Heavy rain in Sasaram
सासाराम में भीषण बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, रेड अलर्ट
Begusarai crime news
बेगूसराय पुलिस की बड़ी कामयाबी, 15 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी अंकित कुमार को धरा
PM Modi
PM मोदी ने किया कौशल दीक्षांत समारोह का शुभारंभ, बिहार के युवाओं को मिली बड़ा सौगात
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: 'मतदान में बुर्का पहना कर आने वाली महिलाओं की चेकिंग की जाए...', EC मीटिंग में बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
Begusarai News
सोने की लॉकेट में बने थे हनुमान जी, छीनकर भाग रहा था युवक, फिर चढ़ा भीड़ के हत्थे
Samastipur News
ये कैसा इलाज? सुई लगाते ही महिला की मौत, फिर मचा तांडव!
Nawada News
पत्नी के दूसरे मर्द से थे संबंध, सास का एंगल डराने वाला! अब PM रिपोर्ट खोलेगी राज
Lohardaga news
सदर अस्पताल में नहीं था एनेस्थीसिया का डॉक्टर, इलाज के अभाव में जच्चा-बच्चा की मौत
;