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वैशाली में 2 करोड़ की कैश वैन लूटने की साजिश नाकाम: कंपनी का कर्मी ही निकला मास्टरमाइंड, तीन गिरफ्तार

पुलिस ने 2 करोड़ रुपए लूटने की साजिश को नाकाम कर दिया है. कैश डिलीवरी कंपनी के एक कर्मचारी को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया है. मामले में पुलिस ने वाराणसी के एक अपराधी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByRajkumar SinghEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 27, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:43 AM IST
वैशाली में 2 करोड़ की कैश वैन लूटने की साजिश नाकाम: कंपनी का कर्मी ही निकला मास्टरमाइंड, तीन गिरफ्तार
Image Credit: वैशाली में 2 करोड़ की कैश वैन लूटने की साजिश नाकाम (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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