/वैशाली में 2 करोड़ की कैश वैन लूटने की साजिश नाकाम: कंपनी का कर्मी ही निकला मास्टरमाइंड, तीन गिरफ्तार

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वैशाली पुलिस ने एहतियाती पुलिसिंग रणनीति के तहत कार्रवाई करते हुए लूट की बड़ी योजना को विफल कर दिया है. पुलिस ने ना सिर्फ कैश वैन में रखा गया दो करोड़ रुपए लूटने से बचा लिया, बल्कि इस योजना में शामिल तीन अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, तीन मोबाइल और एक मैगजीन भी बरामद किया है.
सीएमएस कैश डिलीवरी कंपनी का कर्मी मास्टरमाइंड
सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड सीएमएस कैश डिलीवरी कंपनी का कर्मी प्रभात निकला, जो व्हाट्सएप से अपराधियों को वैन की लोकेशन दे रहा था. प्रभात को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि अपराधी एक सप्ताह से कैश वैन लूटने की प्लानिंग कर रहे थे और 23 जून को भी कैश वैन लूटने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की चेकिंग के कारण अपराधी अपने मनसूबे में कामयाब नहीं हो सके.
इस बीच, 25 जून की शाम को सराय थाना क्षेत्र के रानीपोखर के पास, महुआ से हाजीपुर लौट रही एक कैश वैन को कार सवार अपराधियों ने लूटने की कोशिश की. वैन के ड्राइवर और गार्ड ने बहादुरी दिखाते हुए गाड़ी को भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंचाया और शोर मचाया. इसके बाद, स्थानीय लोगों की मदद से वहां मौजूद पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ लिया. इससे पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ और जल्द ही तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अधीक्षक (SP) ने बताया कि इस साजिश में शामिल एक अन्य अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है और उम्मीद है कि उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.