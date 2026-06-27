/वैशाली में 2 करोड़ की कैश वैन लूटने की साजिश नाकाम: कंपनी का कर्मी ही निकला मास्टरमाइंड, तीन गिरफ्तार

इस बीच, 25 जून की शाम को सराय थाना क्षेत्र के रानीपोखर के पास, महुआ से हाजीपुर लौट रही एक कैश वैन को कार सवार अपराधियों ने लूटने की कोशिश की. वैन के ड्राइवर और गार्ड ने बहादुरी दिखाते हुए गाड़ी को भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंचाया और शोर मचाया. इसके बाद, स्थानीय लोगों की मदद से वहां मौजूद पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ लिया. इससे पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ और जल्द ही तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अधीक्षक (SP) ने बताया कि इस साजिश में शामिल एक अन्य अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है और उम्मीद है कि उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.