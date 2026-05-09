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डॉन बनने की चाहत या आपसी रंजिश? वैशाली में प्लंबर की दिनदहाड़े हत्या, SP विक्रम सिहाग बोले- जल्द होगी अपराधियों की गिरफ्तारी

Vaisahli Crime: वैशाली में बेखौफ अपराधियों ने एक प्लंबर को फोन कॉल करके बुलाया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मामले को लेकर एसपी विक्रम सिहाग ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी.

Written By  Rajkumar Singh|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 09, 2026, 05:10 PM IST

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वैशाली में प्लंबर की दिनदहाड़े हत्या
वैशाली में प्लंबर की दिनदहाड़े हत्या

Vaisahli Crime: वैशाली में बेखौफ अपराधियों ने एक प्लंबर को गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दामोदर नगर में हुई, जहां प्लंबर को एक फोन कॉल के जरिए इलाके में स्थित एक बगीचे में बुलाया गया और उसके बाद उसे गोली मार दी गई. हमले के दौरान उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आपसी रंजिश में दिया गया घटना को अंजाम?
मृतक युवक की पहचान ऋषि कुमार के रूप में हुई है, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंद्रालय का निवासी था. पीड़ित के भाई ने बताया कि किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसके भाई को बुलाया गया और गोली मार दी गई. यह कृत्य संभवतः स्थानीय दबदबा बनाने और अपनी वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया है. उसने आगे बताया कि वह गोली चलाने वालों के नाम जानता है और यह जानकारी पुलिस को दे दी है. इस बीच, घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे. इस दौरान, SP विक्रम सिहाग ने बताया कि आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है.

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आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी
उन्होंने आगे कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी ने ऋषि को फोन करके बुलाया था. ऋषि के साथ एक और युवक भी था, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया. गोली सिर्फ ऋषि को लगी. इस घटना का एक चश्मदीद गवाह मौजूद है, जिसने अपराधियों की पहचान कर ली है और उम्मीद है कि उन सभी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह बात ध्यान देने लायक है कि मृतक ऋषि तीन बहनों और दो भाइयों में सबसे छोटा था, अपने पीछे अपने दो बच्चे भी छोड़ गया है. ऋषि की मौत से उसका परिवार गहरे सदमे में है और इस घटना से जनता में भी भारी आक्रोश फैल गया है.

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