हमदर्दी के पीछे छिपा था हवस का सौदा! दो बहनों की आपबीती, जो रूह कंपा देगी

Hajipur/हाजीपुर: पारिवारिक कलह से परेशान आकर घर छोड़ना दो सगी बहनों के लिए उस वक्त बुरा सपना बन गया, जब वह दरिंदों के हत्थे चढ़ गईं. उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है. दरअसल, 24 नवंबर को करताहां क्षेत्र की रहने वाली दो बहनें हाजीपुर स्टेशन पहुंची थीं. यहां अमृता नामक एक महिला ने हमदर्दी का झांसा उन्हें सहारा देने का नाटक दिया और दोनों बहनों को मोतिहारी ले आई.

सौदागरों की बेरहमी

मोतिहारी लाते ही अमृता ने अपनी असलियत दिखाई और दोनों बहनों को देह व्यापार के नर्क में धकेल दिया. मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने वाले की हद तब पार हो गई जब बड़ी बहन को मात्र 10 हजार रुपये में पूजा और कंचन नाम की महिलाओं को बेच दिया गया. वहां से उसे फिर कुंदन कुमार नामक युवक के हाथ बेच दिया गया.

पुलिस से किया रेस्क्यू

वहीं, मोतिहारी से पुलिस को जब देह व्यापार की गुप्त सूचना मिली, तो अमृता के घर पर छापेमारी की. वहां से छोटी बहन को बरामद किया गया, जिसकी आपबीती सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए. उसने पुलिस को सारी कहानी बताई, इसके बाद पुलिस ने देह व्यापार और मानव तस्करी के इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर दिया.

पुलिस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही

पुलिस ने मोतिहारी के ही पताही से ही बड़ी बहन को भी बरामद कर लिया. साथ ही पुलिस ने इस गिरोह में शामिल तीन महिला और दो पुरुष समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, बरामद दोनों बहनों को सकुशल बरामद कर लिया है. फिलहाल, पुलिस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि फिर किसी घर की बच्ची इस गिरोह की शिकार न बन सके.

रिपोर्ट : राजकुमार सिंह