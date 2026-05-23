वैशाली में कुख्यात को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पथराव के बीच हथियारबंद अपराधी फरार; 5 गिरफ्तार

Vaishali News: वैशाली में कुख्यात को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला ग्रामीणों ने हमला कर दिया. इस दौरान पथराव के बीच हथियारबंद अपराधी फरार हो गया. वहीं, मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.
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Vaishali News: वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र में स्थित मानपुर गांव में दो अपराधियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर अपराधियों के परिजनों ने हमला कर दिया. इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर दोनों अपराधी मौके से फरार होने में कामयाब रहे. इस बीच, स्थानीय लोगों द्वारा की गई पत्थरबाजी की घटना में पुलिस का एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि, ग्रामीणों ने पुलिस पर ही जवाबी आरोप लगाते हुए उन पर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस सादे कपड़ों में आई थी, बिना अनुमति के घर में घुस गई और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की.
पांच लोगों को किया गया गिरफ्तार
महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुरुष पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की. हालांकि, लालगंज के SDPO ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस बल पर हमले के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना तब हुई जब लालगंज के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को यह जानकारी मिली कि मनपुर गांव का एक कुख्यात अपराधी अभिनंदन अपने एक साथी राहुल के घर पर अवैध हथियारों के साथ छिपा हुआ है.
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फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी
इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने के लिए देर रात मनपुर गांव पहुंची. वहां पहुंचने पर, गांव वालों ने शुरू में पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और बाद में पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंके. दूसरी ओर, गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस टीम ने कई लोगों के साथ मारपीट की और तलाशी लेने के लिए उनके घरों में घुस गई. इसके बावजूद, पुलिस ने विरोध करने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है.