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मोहर्रम पर DJ जब्त करने गई पुलिस को भीड़ ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, वैशाली के महनार में भारी फोर्स तैनात

Vaishali News: मोहर्रम में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने और डीजे को जब्त करने के निर्देश के बाद महनार थाना की गश्ती गाड़ी ने महनार बाजार स्थित मिडिल स्कूल चौक के पास से एक डीजे को जब्त किया. पुलिस जब डीजे को थाना ले जा रही थी, तभी सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस टीम पर हमला कर डीजे को छुड़ा लिया.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 23, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:26 PM IST
मोहर्रम पर DJ जब्त करने गई पुलिस को भीड़ ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, वैशाली के महनार में भारी फोर्स तैनात
Image Credit: (Z News) वैशाली बवाल: मोहर्रम पर प्रतिबंधित DJ जब्त करने गई पुलिस पर हमला

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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