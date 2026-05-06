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'मैं सुबह जगी तो शरीर पर कपड़े बिखरे थे', अब पेट में बच्चा लेकर दर-दर भटक रही नाबालिग लड़की

Vaishali Crime News: वैशाली में दुष्कर्म के गर्भवती नाबालिग लड़की न्याय के लिए दर-दर भटक रही है. पीड़िता ने बताया कि सहेली के कहने पर उसे साथ रात में घर सोने चली गई थी, वहां पर दो लड़कों ने जबरन संबंध बना लिया.

 

Written By  Rajkumar Singh|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 06, 2026, 07:16 AM IST

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वैशाली में गर्भवती नाबालिग रेप पीड़िता को न्याय से वंचित
वैशाली में गर्भवती नाबालिग रेप पीड़िता को न्याय से वंचित

Vaishali News: वैशाली जिले के लालगंज में दुष्कर्म के महीनों बाद भी गर्भवती नाबालिग पीड़िता पेट में बच्चा लिए न्याय के लिए दर दर भटक रही है. थाने में प्राथमिकी के बावजूद अब तक आरोपित को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब है. नतीजतन पीड़िता और उसका परिवार डरा सहमा हुआ है. 

घटना के संबंध में नाबालिग पीड़िता ने बताया कि जब वह अपने घर में थी. तभी पड़ोस की एक सहेली उसके घर आई और बहाना बनाते हुए उसे अपने साथ घर चलने और वही सोने की बात कही. पड़ोसी लड़की ने कारण का हवाला देते हुए कहा कि मेरे घर में कोई नहीं है अकेले डर लगता है, इसलिए साथ चलो रात में वही सोना. 

पीड़िता ने बताया कि मना करने पर पड़ोसी लड़की ने परिजन को अपनी परेशानी बताते हुए खुद के घर में अकेले होने की बात कह कर भरोसे में लिया. इसके बाद अपने साथ घर ले गई. पड़ोसी लड़की के घर जाने के बाद वहां बगल के दो लड़के को उसकी सहेली अपने घर बुला लेती है. इसके बाद सभी मिलकर नाबालिग को कुछ पिलाकर सुला देते हैं. 

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पीड़िता के अनुसार, दोनों लड़के उन दोनों लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाये. जिसकी जानकारी नाबालिग पीड़िता को अगली सुबह उठने के बाद हुई. उसने बताया कि सुबह उठने के बाद उसके कपड़े बिखरे पड़े थे. तब लड़की को उसके साथ गलत होने का आभास होता है. 

इस घटना के बाद पड़ोस की लकड़ी और दोनों लड़के मिलकर नाबालिग को ब्लैमेल करते हैं और बार-बार संबंध बनाने के लिए दबाव देते हैं. ऐसा नहीं करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है. 

पीड़िता ने बताया कि इस डर से वह किसी को कुछ नहीं बताई. मगर, हाल में करीब एक दो महीने पहले जब उसके शरीर में कुछ बदलाव आया, तो वह अपनी मां के साथ सदर अस्पताल में दिखाने पहुंची. जांच के दौरान पता चला कि नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो चुकी है. परिजनों की तरफ से पूछताछ के दौरान उसने सारी बात बताई.

वहीं, सामाजिक स्तर पर न्याय नहीं मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने लालगंज थाने में दोनों आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी कराई. बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित पक्ष न्याय के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर है.

यह भी पढ़ें: Motihari News: पति की दूसरी शादी रुकवाने गुड़गांव से बिहार पहुंची महिला, जानें मामला

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