/बाढ़ में डूबा राघोपुर, 20 पंचायतों के 74 गांव जलमग्न, राहत के इंतजार में ग्रामीण

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Vaishali Flood: बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर में बाढ़ ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं. राघोपुर प्रखंड की 20 पंचायतों के 74 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. दावा किया जा रहा है कि करीब 3 लाख की आबादी बाढ़ के पानी से प्रभावित है. गांवों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग अपने ही घरों में जल कैदी बनकर रहने को मजबूर हैं. लगातार बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.
बाढ़ के पानी ने किसानों की कमर तोड़ दी है. राघोपुर की 20 पंचायतों में खेतों में लगी फसलें पानी में डूब गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद होने की आशंका है. खेतों में पानी भर जाने से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. वहीं, कई इलाकों में घरों के आसपास भी पानी जमा होने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई है.
राघोपुर की जमीनी तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक प्रशासन की ओर से पर्याप्त राहत नहीं पहुंचाई गई है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लेने के लिए भी कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही है. लोगों का कहना है कि घरों में पानी घुसने के बाद खाने-पीने के सामान से लेकर पशुओं के चारे तक की समस्या खड़ी हो गई है. इसके बावजूद राघोपुर में अब तक राहत शिविर और सामुदायिक रसोई शुरू नहीं किए जाने का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं.
बाढ़ ने 20 पंचायतों के खेतों को डुबो दिया है, घरों को चारों तरफ से घेर लिया है और हजारों परिवारों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है. ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन की व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है. लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं. राघोपुर में तीन लाख से अधिक आबादी प्रभावित होने के दावे के बावजूद अब तक पर्याप्त राहत व्यवस्था नहीं होने से जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द राहत और बचाव कार्य तेज नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है.