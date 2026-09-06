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बाढ़ में डूबा राघोपुर, 20 पंचायतों के 74 गांव जलमग्न, राहत के इंतजार में ग्रामीण

Vaishali Flood: वैशाली के राघोपुर में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं. प्रखंड की 20 पंचायतों के 74 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 3 लाख की आबादी प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है.

Written ByRajkumar SinghEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 06, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:34 AM IST
बाढ़ में डूबा राघोपुर, 20 पंचायतों के 74 गांव जलमग्न, राहत के इंतजार में ग्रामीण
Image Credit: बाढ़ में डूबा राघोपुर, 20 पंचायतों के 74 गांव जलमग्न (zee media)

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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