/बाढ़ में डूबा राघोपुर, 20 पंचायतों के 74 गांव जलमग्न, राहत के इंतजार में ग्रामीण

बाढ़ ने 20 पंचायतों के खेतों को डुबो दिया है, घरों को चारों तरफ से घेर लिया है और हजारों परिवारों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है. ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन की व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है. लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं. राघोपुर में तीन लाख से अधिक आबादी प्रभावित होने के दावे के बावजूद अब तक पर्याप्त राहत व्यवस्था नहीं होने से जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द राहत और बचाव कार्य तेज नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है.