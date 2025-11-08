Advertisement
Bihar Chunav 2025: लालगंज विधानसभा में RJD कार्यकर्ताओं ने दलित परिवार को नहीं डालने दिया वोट! बूथ पर भारी बवाल का वीडियो वायरल

Lalganj Assembly Seat: लालगंज विधानसभा सीट पर 06 नवंबर को वोट डाले गए थे. यहां राजद कार्यकर्ताओं की ओर से एक रविदास परिवार को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, जब एसडीपीओ और डीएम ने हस्तक्षेप करके पीड़ित परिवार का वोट डलवाया तो राजद कार्यकर्ताओं ने उनके साथ भी गाली-गलौज किया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 08:15 AM IST

राजद कार्यकर्ताओं का हंगामा
Vaishali News: वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा पर वोटिंग के दौरान बवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना बूथ नंबर 70 और 71 की बताई जा रही है. आरोप है कि राजद कार्यकर्ता यहां एक रविदास परिवार को वोट नहीं डालने दे रहे थे. इसकी सूचना मिलते ही लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल और मजिस्ट्रेट आवश्यक आनंद अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि रविदास परिवार को वोट डालने से लोग मना कर रहे हैं. जब एसडीपीओ गोपाल मंडल और मजिस्ट्रेट अभिषेक आनंद ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही तो राजद कार्यकर्ताओं ने उनके साथ भी गाली-गलौज और धक्का-मुक्की शुरू कर दी. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

इस घटना पर एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि लालगंज विधानसभा के बूथ नंबर 70 और 71 पर सूचना मिली थी कि रविदास परिवार को लोग वोट नहीं देने दे रहे हैं. जिसकी सूचना पाकर हम और मजिस्ट्रेट अभिषेक आनंद दलबल के साथ वहां पहुंचे और इसकी जांच की. जांच में यह मामला सत्य पाया गया. इसके बाद लोगों से हमने अपील की कि आप भय मुक्त चुनाव कीजिए. जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हमारा विरोध शुरू कर दिया और गाली-गलौज तक किया. वीडियो के आधार पर लोगों का सत्यापन किया जा रहा है और मामला दर्ज कर कड़ी करवाई होगी. बता दें कि लालगंज सीट पर पहले चरण में 06 नवंबर को वोट डाले गए थे. 

ये भी पढ़ें- नीतीश के पहले के 3 चुनाव और बाद के 3 चुनाव: बढ़े मतदान % को लेकर हम क्या मानें

गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा सीट से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां भी वोटिंग के बाद एक दलित परिवार के साथ मारपीट की घटना हुई. आरोप है कि राजद को वोट नहीं देने की वजह से सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव में इस दलित परिवार के साथ मारपीट की गई. पीड़ितों के अनुसार, वोट देकर घर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और बीजेपी को वोट देने का आरोप लगाते हुए पिटाई की. घटना में तीन लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों में अखिलेश यादव, विशाल यादव समेत अन्य लोग शामिल थे.

bihar chunav 2025Vaishali newsLalganj Assembly Seat

