Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3100468
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

कुर्की से पहले ही 'गेम ओवर': सराय मर्डर केस में घर पर इश्तेहार चस्पा करने की तैयारी में थी पुलिस, देश भर में दर्ज थे 28 मुकदमे

Hajipuri News: प्रिंस कुमार के खिलाफ बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के अलावा कई अन्य राज्यों में 28 से अधिक मुकदमे दर्ज थे. प्रिंस कुमार देहरादून के रिलायंस ज्वेल शोरूम में 2023 में 20 करोड़ रुपये की डकैती का मुख्य आरोपी था.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 06, 2026, 07:04 PM IST

Trending Photos

हाजीपुर एनकाउंटर में मारे गए प्रिंस का आपराधिक इतिहास (Photo-AI)
हाजीपुर एनकाउंटर में मारे गए प्रिंस का आपराधिक इतिहास (Photo-AI)

Sarai Murder Case: हाजीपुर एनकाउंटर में मारे गए प्रिंस कुमार उर्फ अभिजीत उर्फ अभिषेक का आपराधिक इतिहास सनसनीखेज रहा है. बिहार के सबसे कुख्यात सोना लुटेरों में से एक प्रिंस कुमार के खिलाफ कई जिलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह मूल रूप से वैशाली जिले के गोरौल के हुसैना खुर्द का रहने वाला था. देश के सबसे बड़े सोना लुटेरे सुबोध सिंह, जो अभी पश्चिम बंगाल की जेल में बंद है, का सबसे विश्वस्त सहयोगी, शूटर और राइट हैंड था. बिहार सरकार ने प्रिंस कुमार पर 2 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. 

प्रिंस कुमार के खिलाफ बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के अलावा कई अन्य राज्यों में 28 से अधिक मुकदमे दर्ज थे.

2023 का देहरादून ज्वेलरी लूट कांड: प्रिंस कुमार देहरादून के रिलायंस ज्वेल शोरूम में 2023 में 20 करोड़ रुपये की डकैती का मुख्य आरोपी था. लूट तब हुई थी, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहर के दौरे पर थीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

2018 में पुलिसकर्मी का मर्डर: हाजीपुर कोर्ट कैंपस में प्रिंस कुमार ने पुलिस हवलदार राम इकबाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद वह हथकड़ी सहित फरार हो गया था.

सोना लूट की कई वारदात: प्रिंस कुमार ने इन बड़ी वारदात के अलावा वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर में दर्जन भर से अधिक सोना और हीरा लूट के मामलों में वांछित था. 

सराय मर्डर केस: पिछले कुछ समय पहले ही प्रिंस कुमार सराय थाना क्षेत्र के एक मर्डर केस में नामजद था. पुलिस उसके घर पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चस्पा करने की प्रक्रिया में थी.

पीएमसीएच से हो गया था फरार: पुलिस ने प्रिंस को गिरफ्तार कर सितंबर 2024 में बेउर जेल से इलाज के लिए पीएमसीएच, पटना शिफ्ट किया था. पीएमसीएच में सुरक्षाकर्मियों को चिकन और मटन की पार्टी का झांसा देकर वह हथकड़ी के साथ फरार हो गया था. इस केस में कई पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए थे. 

कैसे हुआ एनकाउंटर: शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 को वैशाली पुलिस और पटना एसटीएफ को प्रिंस के बारे में एक इनपुट मिला. इस बिना पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने हाजीपुर के हनुमान नगर इलाके में एक घर को घेर लिया. पुलिस से घिरते देख प्रिंस और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें प्रिंस मारा गया और उसका एक साथी घायल हो गया. पुलिस ने घायल साथी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने वहां से एक पिस्टल भी बरामद की है, जिससे प्रिंस ने पुलिस पर फायरिंग की थी.

यह भी पढ़ें: बिहार STF ने मुठभेड़ में सुबोध सिंह के राइट हैंड प्रिंस को मार गिराया

TAGS

sarai murder caseBihar NewsVaishali news

Trending news

Bihar News
भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा और कसा: राज्य में तीन नए निगरानी थाने खोलने की तैयारी
Ishan Kishan
ईशान किशन और वैभव की ओपनिंग जोड़ी देखेगा भारत: जानें कोच मनीष ओझा का क्या है सपना
NEET student Death case
नीट छात्रा मौत मामला: न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा जनसैलाब
Arif Mohammad Khan
पाकिस्तान को नसीहत और बिहार को निवेश का न्यौता, सूरत में और क्या-क्या बोले राज्यपाल
Gaya News
अजीत पवार की आत्मा की शांति के लिए गयाजी में पिंडदान: विमान हादसे में हुआ था निधन
sarai murder case
कुर्की से पहले ही 'गेम ओवर': सराय मर्डर केस में घर पर चस्पा था इश्तेहार
Bihar News
फंदे से लटके मिले बेंगलुरु के एक ही परिवार के 4 शव; मुंह पर टेप और बंधे थे हाथ
Bihar News
बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग एकबार फिर से सदन से सड़कों तक गूंजी
Bihar News
सरपंच की पिटाई से सुलग उठा मुजफ्फरपुर! थानेदार को कमरे में किया बंद, पुलिस बल तैनात
Bihar News
गन्ना अनुसंधान संस्थान पूसा को मिला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का दर्जा