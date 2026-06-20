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'बिकरू जैसा अंजाम होगा...', वैशाली के कुख्यात सर्वेश चौधरी ने सीएम को दी खुली चुनौती, अब खोज रही पुलिस

Vaishali News: अपराधी सर्वेश चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वह पुलिस और सरकार को खुली चुनौती देते हुए बिकरू कांड जैसी घटना को अंजाम देने की धमकी देता दिखाई दे रहा है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 20, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:14 PM IST
'बिकरू जैसा अंजाम होगा...', वैशाली के कुख्यात सर्वेश चौधरी ने सीएम को दी खुली चुनौती, अब खोज रही पुलिस
Image Credit: वैशाली के कुख्यात सर्वेश चौधरी ने सीएम को दी खुली चुनौती

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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