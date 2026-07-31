/सावन 2026: बाबा हरिहरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, हर सोमवार को SDO और SDPO करेंगे निगरानी

Sawan 2026: आने वाले 3 अगस्त को सावन मास का पहला सोमवार है. इसी कड़ी में बिहार के सारण जिले में के सोनपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर में तैयारियां पूरी हो गई हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी सावन मास में लाखों श्रद्धालुओं के बाबा हरिहरनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचने की पूरी संभावना है. यहां की अधिकरारियों का अनुमान है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को करीब ढाई लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे. इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुविधा और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया है.