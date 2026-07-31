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सावन 2026: बाबा हरिहरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, हर सोमवार को SDO और SDPO करेंगे निगरानी

Sawan 2026: सावन के पहले सोमवार को लेकर सोनपुर के प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, अलग कतार, CCTV निगरानी और पुलिस बल की तैनाती की गई है.

Written ByRajkumar SinghEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 31, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:17 AM IST
सावन 2026: बाबा हरिहरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, हर सोमवार को SDO और SDPO करेंगे निगरानी
Image Credit: सावन 2026: बाबा हरिहरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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