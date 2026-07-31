/सावन 2026: बाबा हरिहरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, हर सोमवार को SDO और SDPO करेंगे निगरानी

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Sawan 2026: आने वाले 3 अगस्त को सावन मास का पहला सोमवार है. इसी कड़ी में बिहार के सारण जिले में के सोनपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर में तैयारियां पूरी हो गई हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी सावन मास में लाखों श्रद्धालुओं के बाबा हरिहरनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचने की पूरी संभावना है. यहां की अधिकरारियों का अनुमान है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को करीब ढाई लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे. इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुविधा और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया है.
श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर परिसर के बाहर बांस से मजबूत बैरिकेडिंग की जा रही है. महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतार की व्यवस्था की गई है, ताकि भीड़ का दबाव नियंत्रित रहे और दर्शन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके. प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को लंबी प्रतीक्षा और अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा. साथ ही प्रवेश और निकास मार्गों को भी व्यवस्थित किया जा रहा है.
सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मंदिर परिसर के अंदर और बाहर 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी. पहलेजा घाट से लेकर बाबा हरिहरनाथ मंदिर तक जगह-जगह पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती रहेगी. सावन के प्रत्येक सोमवार को सोनपुर के SDO और SDPO स्वयं मंदिर परिसर में मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और भीड़ प्रबंधन की निगरानी , ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना ना रहे.
मंदिर प्रशासन के प्रतिनिधि विजय सिंह ने बताया कि स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक के बाद सभी तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं. प्रशासन का उद्देश्य है कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित वातावरण मिले. उन्होंने कहा कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकें, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित व्यवस्था का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि सावन का यह पावन पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो सके.