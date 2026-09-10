/वैशाली में निर्माणाधीन सिक्स-लेन पुल का हिस्सा गिरा: मलबे में दबे 4 मजदूर, 2 को निकाला गया; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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वैशाली जिले में बड़ा हादसा हो गया है. भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पटना से बेतिया को जोड़ने वाला सिक्स-लेन पुल बनाया जा रहा था, जिसका एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया. जब निर्माण कार्य चल रहा था, तभी पुल का ढांचा अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ा, जिससे वहां काम कर रहे लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मिली जानकारी के अनुसार, जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय पुल के ऊपर सात लोग मौजूद थे. पुल का हिस्सा गिरने की वजह से चार मजदूर भारी मलबे के नीचे दब गए. ये पूरी घटना लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में गंडक नदी के पास की है.
घटना की सूचना मिलते ही आस पास मौजूद लोग, स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल और डॉक्टरों की टीम तुरंत मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई. राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे दो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि बाकी फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है. मिली जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त पुल पर सात लोगों में से चार मजदूरों की हालत अब सामान्य बताई जा रही है. हालांकि, तीन लोगों की स्थिति गंभीर है. सभी घायल मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए तुरंत हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
घटना की खबर मिलते ही मौके पर गांव वालों की भारी भीड़ जमा हो गई है. स्थिति को संभालने के लिए वहां पुलिस बल को तैनात किया गया है. जिले के डीएम और एसएसपी अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं. इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट के बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. प्रशासन अब इस बात की बहुत बारीकी से जांच कर रहा है कि आखिर इतना बड़ा पुल कैसे गिर गया. मामले की जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह