/वैशाली में निर्माणाधीन सिक्स-लेन पुल का हिस्सा गिरा: मलबे में दबे 4 मजदूर, 2 को निकाला गया; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

घटना की सूचना मिलते ही आस पास मौजूद लोग, स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल और डॉक्टरों की टीम तुरंत मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई. राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे दो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि बाकी फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है. मिली जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त पुल पर सात लोगों में से चार मजदूरों की हालत अब सामान्य बताई जा रही है. हालांकि, तीन लोगों की स्थिति गंभीर है. सभी घायल मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए तुरंत हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.