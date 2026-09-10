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वैशाली में निर्माणाधीन सिक्स-लेन पुल का हिस्सा गिरा: मलबे में दबे 4 मजदूर, 2 को निकाला गया; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

वैशाली में पटना-बेतिया सिक्स-लेन पुल का एक हिस्सा गिर गया, जिससे चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए. दो मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि बाकी दो को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 10, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:11 PM IST
वैशाली में निर्माणाधीन सिक्स-लेन पुल का हिस्सा गिरा: मलबे में दबे 4 मजदूर, 2 को निकाला गया; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Image Credit: वैशाली में निर्माणाधीन सिक्स-लेन पुल का हिस्सा गिरा (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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