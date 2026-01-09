Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

'अब बेटी की शादी कैसे होगी...', वैशाली में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Vaishali News: वैशाली में घर में आग लगने से बेटी की शादी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया. इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:45 AM IST

Vaishali News: खबर वैशाली से हैं, जहां बेटी की शादी के लिए पिता ने एक-एक सामान जोड़ा, लेकिन घर में आग लगने से सब कुछ जल गया. पातेपुर के अबाबकपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब बिजली के शॉर्ट सर्किट के आग लग गई. देखते ही देखते दो घर आग की चपेट में आने से पूरी तरीके से जल कर नस्ट हो गया. अबाबकपुर गांव के रहने वाले महेश महतो की बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी. महेश महतो कई महीनों से बेटी की शादी की तैयारी के लिए एक-एक समान जोड़ रहे थे. लेकिन उन्हें क्या मालूम की शादी से पहले उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा. 

दो घर जलकर खाक
महेश महतो और उनकी पत्नी का रो-रो का बुरा हाल है. आग लगने के बाद आसपास के लोग आग को बुझाने का प्रयास करने लगे. तभी घर में रखे रसोई सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट होने के बाद लोग इधर-उधर भागने लगे महेश महतो के घर के पास के घर में भी आग लग गई, उसमें भी रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ. इसके बाद दोनों घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए. 

'सब कुछ बर्बाद हो गया'
घटना की सूचना मिलते ही पातेपुर थाना अध्यक्ष सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. महेश महतो और उनकी पत्नी एक ही बात की रट लगाई हुई है कि अब बेटी की शादी कैसे होगी सब कुछ बर्बाद हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, दमकल की टीम को सूचना दी गई थी, अगर वो समय पर पहुंच जाते तो शायद कुछ सामान बचा लिया जाता. दमकल की गाड़ी आई थी पर पानी कम था.  थोड़े ही आग बुझाने के बाद पानी खत्म हो गया.  इससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

