ढोली स्टेशन के पास वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में धुआं उठने से मची अफरा-तफरी, यात्रियों में दहशत

मंगलवार को समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड पर चल रही 12553 अप वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ट्रेन के एक कोच के पहियों से अचानक धुआं उठने लगा. यह घटना ढोली रेलवे होम सिग्नल के पास हुई. धुआं देखते ही यात्रियों में घबराहट फैल गई और कई लोग अपनी सीटें छोड़कर प्लेटफॉर्म की ओर भागने लगे. कुछ यात्रियों ने ट्रेन के भीतर ही शोर मचाकर दूसरों को सतर्क किया.

रेलवे सूत्रों के अनुसार, यह घटना ब्रेक वाइंडिंग (Brake Binding) की वजह से हुई. दरअसल, कोच के पहिए में ब्रेक सही तरह से रिलीज नहीं हो रहे थे, जिससे अत्यधिक घर्षण हुआ और पहिए गर्म हो गए. इसके चलते धुआं उठने लगा. ट्रेन स्टाफ ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके. सौभाग्य से कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ.

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के तकनीकी दल और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने ट्रेन की पूरी तकनीकी जांच की और ब्रेक सिस्टम को दुरुस्त किया. लगभग 25 मिनट की मशक्कत के बाद तकनीकी टीम ने खराबी को ठीक कर लिया. इसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे के लिए रवाना कर दिया गया. रेलवे ने बताया कि इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई.

घटना के बाद यात्रियों में काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा. कई लोग बाहर निकलकर ट्रेन की स्थिति देखने लगे, जबकि कुछ यात्री बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित करने में लगे रहे. ट्रेन स्टाफ ने यात्रियों को शांत रहने की अपील की और उन्हें भरोसा दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि अगर यह खामी समय रहते नहीं पकड़ी जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

तकनीकी जांच पूरी होने के बाद रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन को रवाना करने से पहले सभी सुरक्षा मापदंडों का पालन किया गया. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों से बचने के लिए नियमित रूप से ट्रेनों की जांच की जाती है. अधिकारियों ने यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की.

