सोनपुर हत्याकांड: पड़ोसियों ने किया बड़ा खुलासा, तीसरी पत्नी थी सरिता, दरोगा की स्कॉर्पियो से ससुराल के गेट पर फेंकी उसकी लाश

Sonpur News: बिहार के सोनपुर में सरिता नामक नवविवाहिता की हत्या कर उसका शव दरोगा संतोष रजक की स्कॉर्पियो से उसके मायके के सामने फेंक दिया गया. जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद सारण और वैशाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दरोगा के ससुराल से संदिग्ध वाहन बरामद कर लिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:18 PM IST

सोनपुर हत्याकांड
सोनपुर हत्याकांड

Sarita Murder Case: बिहार के सोनपुर में एक ऐसी वारदात हुई जिसने मानवता और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहाँ एक नवविवाहिता, सरिता की हत्या करने के बाद उसके शव को बड़ी ही बेरहमी से उसके पिता के घर के सामने फेंक दिया गया. चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए जिस काली स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया, वह मुजफ्फरपुर में तैनात एक दरोगा, संतोष रजक की बताई जा रही है. जी मीडिया द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन नींद से जागा. मामले की गंभीरता को देखते हुए सारण रेंज के डीआईजी (DIG) नीलेश कुमार खुद मृतका के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.

दरोगा के ससुराल से बरामद हुई स्कॉर्पियो
पुलिस की कार्रवाई में वैशाली एसपी के निर्देश पर लालगंज एसडीपीओ (SDPO) गोपाल मंडल के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई. पुलिस ने जाल बिछाते हुए दरोगा संतोष रजक के ससुराल, जलालपुर गांव में छापेमारी की. कड़ी मशक्कत के बाद देर रात उसी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया गया, जिसका इस्तेमाल लाश को ठिकाने लगाने में हुआ था. गाड़ी मिलते ही एफएसएल (FSL) की टीम को मौके पर बुलाया गया ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें. हरिहरनाथ थाना अध्यक्ष भी दलबल के साथ वहां पहुंचे और गाड़ी से कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए गए. फिलहाल इस स्कॉर्पियो को हरिहरनाथ पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन
सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच के लिए सोनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति सत्येंद्र सिंह और उसके भाई समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. डीआईजी ने स्पष्ट किया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कांड में दरोगा संतोष रजक की भूमिका की भी गहनता से जांच की जाएगी कि आखिर उनकी सरकारी रसूख वाली गाड़ी एक अपराधी के पास क्या कर रही थी.

दरोगा के ससुर का चौंकाने वाला बयान
इस मामले में दरोगा संतोष रजक के ससुर प्रमोद बैठा ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन दोपहर में एक चालक उनके घर आया और काली स्कॉर्पियो खड़ी कर दी. चालक ने बताया कि यह गाड़ी सत्येंद्र सिंह ने भिजवाई है और यह उनके दामाद (दरोगा) की है. ससुर ने बिना किसी संदेह के गाड़ी लगने दी. लेकिन अगले दिन जब उनकी बेटी ने फोन कर बताया कि इसी स्कॉर्पियो से सोनपुर में किसी की डेड बॉडी फेंकी गई है और इस पर केस हो गया है, तब जाकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई.

दो पत्नियों को छोड़ चुका शराब तस्कर सत्येंद्र सिंह
जी मीडिया की टीम जब सरिता हत्याकांड की पड़ताल करने आरोपी सत्येंद्र सिंह के गांव 'करताहां बुजुर्ग' पहुंची, तो वहां कई हैरान करने वाले सच सामने आए. पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बताया कि सत्येंद्र का आपराधिक इतिहास रहा है. वह पहले भी दो शादियां कर चुका है और दोनों पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं. दूसरी पत्नी से उसकी एक बेटी भी है. इतना ही नहीं, सत्येंद्र शराब तस्करी के मामले में जेल की हवा भी खा चुका है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सत्येंद्र की पुलिस महकमे में गहरी पैठ थी, जिसके कारण अक्सर पुलिस वालों का उसके घर आना-जाना लगा रहता था.

पुलिस की साठगांठ पर उठते गंभीर सवाल
मृतका सरिता के पड़ोसियों ने बताया कि सत्येंद्र और दरोगा संतोष रजक के बीच काफी नजदीकी थी. दरोगा की स्कॉर्पियो अक्सर सत्येंद्र के घर पर ही खड़ी रहती थी और वह उसका बेखौफ इस्तेमाल करता था. अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि एक दागदार छवि वाले शराब तस्कर और अपराधी के साथ पुलिस अधिकारी की इतनी दोस्ती कैसे थी? क्या इसी रसूख के दम पर सत्येंद्र ने हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया? फिलहाल आरोपी सत्येंद्र और उसका पूरा परिवार फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं.

