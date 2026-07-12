/वैशाली में एसपी शुभांक मिश्रा का सड़कों पर सुरक्षा मार्च, खुद संभाली कानून-व्यवस्था की कमान

राज्य चुनें
वैशाली में अपराध नियंत्रण और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है. इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने शनिवार संध्या नगर क्षेत्र में खुद पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. एसपी ने शहर की विभिन्न सड़कों और प्रमुख बाजारों का निरीक्षण करते हुए गश्ती में तैनात पुलिसकर्मियों की गतिविधियों को परखा और उन्हें हर समय सतर्क और मुस्तैद रहकर ड्यूटी करने का निर्देश दिया.
निरीक्षण के दौरान एसपी शुभांक मिश्रा शहरी क्षेत्र के सर्राफा बाजार भी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण व्यवसायियों से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली. इस दौरान कारोबारियों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना गया.
एसपी ने उन्हें अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों को मजबूत रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति या आपराधिक हरकत दिखाई दें, तो उसकी सूचना बिना देर किए नजदीकी थाना, डायल 112 या पुलिस कंट्रोल रूम को दें, ताकि पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सके.
वैशाली पुलिस का कहना है कि शहर में लगातार गश्त, निगरानी और जनसंपर्क अभियान चलाकर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा रहा है. एसपी के इस औचक निरीक्षण से पुलिसकर्मियों में भी सतर्कता बढ़ी है. वहीं, व्यापारियों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा जताया.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह