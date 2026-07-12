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वैशाली में एसपी शुभांक मिश्रा का सड़कों पर सुरक्षा मार्च, खुद संभाली कानून-व्यवस्था की कमान

Vaishali News: निरीक्षण के दौरान एसपी शुभांक मिश्रा शहरी क्षेत्र के सर्राफा बाजार भी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण व्यवसायियों से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली. इस दौरान कारोबारियों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना गया.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 12, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:52 PM IST
वैशाली में एसपी शुभांक मिश्रा का सड़कों पर सुरक्षा मार्च, खुद संभाली कानून-व्यवस्था की कमान
Image Credit: (Z News) वैशाली में एसपी शुभांक मिश्रा का सड़कों पर सुरक्षा मार्चSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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