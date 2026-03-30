Vaishali News: मैट्रिक परीक्षा में फेल होने का तनाव नहीं झेल पाई छात्रा, फंदे पर लटककर जान देने की कोशिश

Vaishali News: वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के आस्तीपुर गांव में मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद असफलता से आहत एक 15 वर्षीय छात्रा ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की. घटना उस समय सामने आई जब छात्रा की बहन ने उसे फंदे से लटका हुआ देखा. बहन के शोर मचाने पर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत छात्रा को नीचे उतारा.

बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल छात्रा को आनन-फानन में हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. लेकिन छात्रा की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना स्थित पीएमसीएच रेफर कर दिया. फिलहाल छात्रा का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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मैट्रिक में फेल उठाने पर उठाया ये कदम

यह घटना एक बार फिर परीक्षा परिणाम को लेकर बच्चों पर बढ़ते मानसिक दबाव की ओर इशारा करती है. डायल 112 के पुलिसकर्मी विजय कुमार राघव ने बताया कि शाम करीब 6 बजकर 30 मिनट पर सूचना मिली थी कि मैट्रिक परीक्षा में फेल होने के कारण एक लड़की ने फांसी लगा ली है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल छात्रा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

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