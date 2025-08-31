'साहब हमारी दूसरी पोस्ट ड्यूटी कर दीजिए', इतना सुनते ही भड़का सुपरवाइजर और फिर...

Vaishali News: वैशाली जिले का हाजीपुर सदर अस्पताल एक बार फिर सुर्खियां में है. सदर अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी कंपनी का सुपरवाइजर अपने सिक्योरिटी गार्ड पर ही भड़क गया. सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को लाठी और डंडे से मारकर घायल कर दिया.

लाठी डांटे से मारा

दरअसल, समस्तीपुर जिले के पटोरी गांव के रहने वाले रतन कुमार पूरी रात डिलीवरी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन गलती उसे वक्त हो गई जब रतन कुमार अपनी ड्यूटी खत्म कर हस्ताक्षर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में पहुंचे. उन्होंने इस दौरान सुपरवाइजर साहब से गुहार लगाते हुए कहा कि साहब हमें दूसरा पोस्ट ड्यूटी दिया जाए. इतना सुनते ही सुपरवाइजर भड़क गया और लाठी डांटे से पीटना शुरू कर दिया.

'तुम लोग यहां से भाग जाओ'

इसके बाद सदर अस्पताल में तैनात अन्य सिक्योरिटी गार्ड घायल को भर्ती कराया. उसके बाद घायल सिक्योरिटी गार्ड का इलाज शुरू हुआ. सिक्योरिटी गार्ड की स्थिति गंभीर है. लाठी डंडे से पिटाई की बात सुपरवाइजर साहब ने गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम लोग यहां से भाग जाओ.

'ड्यूटी में तैनाती को लेकर मारपीट कैसे हो सकता है?'

वहीं, इस मामले को लेकर वैशाली सिविल सर्जन प्रसाद ने बताया कि यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद उचित कार्रवाई करेंगे. कोई व्यक्ति किसी को ड्यूटी में तैनाती को लेकर मारपीट कैसे कर सकता है. जो दोषी होगा उसे पर कार्रवाई करेंगे.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

