जेल से बेल कराया, स्कूल बुलाया और प्रेमिका से जबरन संबंध बनाने लगा शिक्षक, हो गया बवाल

Vaishali News: वैशाली जिले के एक शिक्षा के मंदिर में जबरन रासलीला रचाने को लेकर जमकर बवाल हुआ, जिसमें आरोपी शिक्षक ने स्कूल कार्यालय में ही अपनी प्रेमिका के साथ जबरन सम्बंध बनाने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर आरोपी शिक्षक ने अपनी प्रेमिका की पिटाई कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वाले दो शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया. घटना पातेपुर थाना क्षेत्र के बरडीहा तुर्की गांव स्थित बेसिक स्कूल की है.

दो शिक्षकों पर लिखित शिकायत दर्ज

मारपीट और जबरन सम्बंध बनाने के प्रयास के मामले में पीड़ित महिला ने दो शिक्षकों पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है. इस आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, घायल महिला को इलाज के लिए पातेपुर पीएचसी में भर्ती कराया. यहां से बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है.

महिला से मारपीट

ग्रामीणों ने बताया कि बेसिक स्कूल में अचानक बच्चे शोर मचाते हुए भागने लगे जिसे देख कर ग्रामीण विद्यालय पहुंचे तो देखा कि विद्यालय के कार्यालय का दरवाजा बंद था और अंदर से महिला के चीखने की आवाज आ रही है. ग्रामीणों ने जब जबरन दरवाजा खुलवाया तो अंदर कमरे में हाजीपुर के जढूआ निवासी शिक्षक आलोक आनंद और पातेपुर के बाजीपुर गांव निवासी शिक्षक विपिन कुमार महिला से मारपीट कर रहे थे.

पति की दो साल पहले मौत

महिला के शरीर से खून बहता देख ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया. पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया है कि उसके पति की दो साल पहले मौत हो गई है. वह आजीविका चलाने के लिए आरोपी शिक्षक आलोक आनंद के हाजीपुर स्थित किराये के मकान में रहने लगी और झाड़ू पोंछा कर अपना गुजर बसर कर रही थी.

चार महीने जेल में रही महिला

महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान आरोपी शिक्षक ने कई बार उसके साथ शारीरिक सम्बंध भी बनाया और जब इसकी जानकारी आरोपी शिक्षक की पत्नी को हुई तो उसने मुकदमा कर दिया. केस में वह जेल भी गई, लेकिन चार महीने जेल में रहने के बाद शिक्षक आलोक आनंद ने ही उसका बेल करवाया.

हिरासत में लिए गए शिक्षक

महिला ने बताया कि शिक्षक आलोक आनंद ने ही फोन कर उसे विद्यालय बुलाया था, फिर शिक्षक विद्यालय में ही उसके साथ सम्बंध बनाने की जिद करने लगा. महिला ने विरोध करने पर उसने अपने एक सहयोगी शिक्षक के साथ मारपीट की और चाकू से भी हमला कर दिया. वहीं, महुआ एसडीपीओ इस पूरे मामले की जांच कर रहे है और हिरासत में लिए गए शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

