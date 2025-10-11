तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाएंगे तेज प्रताप यादव! महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान

Tej Pratap Yadav: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. तेज प्रताप यादव अब बिहार विधानसभा चुनाव में खुद खड़े हो रहे हैं, साथ ही अपनी पार्टी से उम्मीदवारों को भी उतारने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर दिन सोमवार को अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे. ध्यान रहें कि राजद से अलग होने के बाद जनशक्ति जनता दल (JJD) नाम की पार्टी बनाई है और उसके संस्थापक हैं.

जनशक्ति जनता दल (JJD) के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने 13 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों के ऐलान की बात कहते हुए महुआ सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि बड़ी घोषणाएं होंगी और दावा किया कि हर कोई मुझसे मिलने आ रहा है.

यह भी पढ़ें: VIDEO: खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए तेजस्वी यादव

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि तेज प्रताप यादव ने साल 2015 में राजद के टिकट पर महुआ सीट जीती थी, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में राजद नेता मुकेश कुमार रौशन कर रहे हैं. गठबंधन की बातचीत के सवाल पर भी उन्होंने यही बात दोहराई कि अन्य दलों के नेता उनसे मिल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: उपेंद्र कुशवाहा ने NDA सीट शेयरिंग का फंसाया पेंच, लिखा- 'इंतजार कीजिए...!'

दरअसल, तेज प्रताप यादव को राजद से लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया है. साथ ही परिवार से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. लालू यादव ने ये फैसला तेज प्रताप यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद किया था. जिसमें तेज प्रताप यादव ने अपने प्रेम का खुलासा किया था.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!