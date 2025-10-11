Advertisement
तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाएंगे तेज प्रताप यादव! महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान

Bihar Chunav 2025: लालू प्रसाद यादव के बड़े तेज प्रताप यादव राजद की मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हैं! वह महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है. इस ऐलान के बाद से माना जा रहा है कि छोटे भाई तेजस्वी यादव की चुनावी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी.

Oct 11, 2025

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव (File Photo)

Tej Pratap Yadav: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. तेज प्रताप यादव अब बिहार विधानसभा चुनाव में खुद खड़े हो रहे हैं, साथ ही अपनी पार्टी से उम्मीदवारों को भी उतारने जा रहे हैं.  उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर दिन सोमवार को अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे. ध्यान रहें कि राजद से अलग होने के बाद जनशक्ति जनता दल (JJD) नाम की पार्टी  बनाई है और उसके संस्थापक हैं.

जनशक्ति जनता दल (JJD) के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने 13 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों के ऐलान की बात कहते हुए महुआ सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि बड़ी घोषणाएं होंगी और दावा किया कि हर कोई मुझसे मिलने आ रहा है.

बता दें कि तेज प्रताप यादव ने साल 2015 में राजद के टिकट पर महुआ सीट जीती थी, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में राजद नेता मुकेश कुमार रौशन कर रहे हैं. गठबंधन की बातचीत के सवाल पर भी उन्होंने यही बात दोहराई कि अन्य दलों के नेता उनसे मिल रहे हैं.

दरअसल, तेज प्रताप यादव को राजद से लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया है. साथ ही परिवार से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. लालू यादव ने ये फैसला तेज प्रताप यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद किया था. जिसमें तेज प्रताप यादव ने अपने प्रेम का खुलासा किया था.

bihar chunav 2025

