तेजस्वी की राह में रोड़ा बने तेज प्रताप यादव! राघोपुर से छोटे भाई के खिलाफ बड़े भाई ने उतारा उम्मीदवार

Raghopur Assembly Seat: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव के लिए उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट पर एक नया संकट खड़ा कर दिया है. अपनी नई पार्टी जन शक्ति पार्टी (JJP), के बैनर तले तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है. सबसे अहम बात यह है कि जिस सेनापति को तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा वह पहले राजद का ही सिपाही रह चुका है.

ध्यान दीजिएगा कि तेज प्रताप यादव, जिन्हें राजद पार्टी और परिवार से किनारे किया गया है. वह खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेज प्रताप यादव इससे पहले तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते थे.

उन्होंने मीडिया के सामने खुद को 'कृष्ण' और छोटे भाई तेजस्वी को 'अर्जुन' बताया था, लेकिन अपनी पार्टी बनाकर राघोपुर में उम्मीदवार उतारने के उनके फैसले ने परिवार के भीतर के तनाव को खुलकर चुनावी मंच पर ला दिया है.

पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर समाप्त होने के बावजूद महागठबंधन के घटक दलों राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतिम समझौता नहीं हो पाया है. जिसका नतीजा है कि 10 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच ही 'फ्रेंडली फाइट' की स्थिति बन गई है.

सबसे बड़ा टकराव कुटुंबा विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां राजद ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ ही अपना उम्मीदवार उतार दिया है. कुटुंबा के अलावा, वैशाली, लालगंज, राजापाकड़, बछवाड़ा, रोसड़ा, तारापुर, बिहार शरीफ, गौरा बौराम और कहलगांव विधानसभा सीटों पर भी राजद और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी है. यह अंदरूनी टकराव महागठबंधन की एकजुटता और चुनावी नतीजों पर सीधा असर डाल सकता है.

