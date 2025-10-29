Tej Pratap Yadav: हेलीकॉप्टर पर तेज प्रताप यादव, नीचे से गुजर रही थी शव यात्रा, फिर JJD अध्यक्ष ने जो किया उसकी तारीफ हो रही

Tej Pratap Yadav News: बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ कुछ दिनों का समय बचा है. ऐसे में नेताओं की भागदौड़ काफी बढ़ गई है. बड़े-बड़े नेता एक दिन में ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए वे हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं. राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी एक हेलीकॉप्टर से पूरे प्रदेश को मथने में जुटे हैं. इस बीच तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, तेज प्रताप यादव कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक शव यात्रा गुजरती दिखी तो JJD अध्यक्ष ने अपना हेलीकॉप्टर वहीं उतरवा दिया और जनाजे को कंधा दिया.

बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव एक जनसभा संबोधित करने के लिए मधेपुरा जा रहे थे. इसी दौरान उन्हें महुआ विधानसभा क्षेत्र में मोहम्मद हुसैन के निधन की खबर मिली. ऐसे में तेज प्रताप यादव उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए महुआ पहुंच गए. तेज प्रताप हेलीकॉप्टर से महुआ पहुंचे और मो. हुसैन के जनाजे को कंधा दिया. तेज प्रताप यादव के समर्थक और उनके चाहने वाले के समर्थक जमा हो गए. मो. हुसैन के जनाजे को कंधा देने के बाद JJD अध्यक्ष मधेपुरा के लिए रवाना हो गए. अब उनका यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तेज प्रताप की काफी तारीफ कर रहे हैं.

मधेपुरा में अपने दल के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते तेज प्रताप ने राजद पर जमकर निशाना साधा. तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनशक्ति जनता दल ही लालू प्रसाद यादव की ओरिजिनल पार्टी है. हम अपने पिता के विचारों पर चल रहे हैं. जयचंद हमारे पीछे लगा हुआ है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि बहुत सारा बहरूपिया घूम रहा है, उसके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो फिर पांच साल पीछे चले जाएंगे. बहुत सारा बहरूपिया मेरे भी पीछे पड़ा था और मुझे पुराने दल से अलग करवाया. मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया. सबकाे पता है कि तेजप्रताप अपने किस अंदाज के लिए जाने जाते हैं.

