तेजस्वी यादव का पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला, कहा- अनंत सिंह के रोड शो के आगे प्रधानमंत्री का रोड शो फेल

महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राघोपुर में जनसभा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखे हमले किए. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह का रोड शो पीएम के रोड शो से बड़ा था और उसमें हथियार खुलेआम चलाए गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 01, 2025, 10:50 PM IST

तेजस्वी यादव
महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में शनिवार को जनसभा की. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से मुलाकात की और अपने समर्थन में वोट की अपील की. तेजस्वी ने कहा कि राघोपुर की जनता हमेशा उनके साथ रही है और आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी. उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव का समय आ गया है और जनता इस बार भ्रष्ट सरकार को जवाब देगी.

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर निशाना साधते हुए कहा कि मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह का रोड शो पीएम के रोड शो से बड़ा था. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि "अनंत सिंह का रोड शो के आगे प्रधानमंत्री का रोड शो फेल हो गया है." तेजस्वी ने सवाल उठाया कि जब आनंद सिंह खुलेआम हथियारों के साथ रोड शो कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग और प्रशासन चुप क्यों है? उन्होंने कहा कि ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है.

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह के रोड शो में दर्जनों गाड़ियां चलती हैं और हर काफिले में AK-47 और गोला-बारूद होता है. उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो उसे गोली मार दी जाती है. तेजस्वी ने कहा कि यह स्थिति जंगलराज की निशानी है और सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन अपराधियों की मदद से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. उन्होंने कहा कि “इस सरकार के सारे मंत्री और अधिकारी भ्रष्ट हैं. 20 साल के शासन में बिहार को सबसे गरीब राज्य बना दिया गया है. शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है, किसान परेशान हैं और नौजवान बेरोजगार हैं.” उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार देने के नाम पर सिर्फ झूठे वादे किए हैं.

तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "योगी आदित्यनाथ अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं और बिहार में आकर भाषण देते हैं." उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध के मामले सबसे ज्यादा हैं और NCRB के आंकड़े इसका सबूत हैं. तेजस्वी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पहले अपने राज्य में कानून-व्यवस्था सुधारे, फिर दूसरों को नसीहत दें.

तेजस्वी ने कहा कि "योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे 50 मुकदमों को खत्म कराया." उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसी सरकारों से तंग आ चुकी है जो सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट करें.

TAGS

Tejashwi YadavPM ModiYogi Adityanathbihar chunav 2025

