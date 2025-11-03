Advertisement
संडे को तेजस्वी महुआ में थे तो मंडे को तेज प्रताप राघोपुर पहुंच गए, छोटे भाई को बड़े ने दिया करारा जवाब

Tej Pratap Vs Tejashwi Yadav: छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं... शायद तेज प्रताप यादव इसी तर्ज पर राजनीति कर रहे हैं. खासतौर से अपने पैतृक पार्टी और पुराने नेताओं को लेकर उनके लहजे भी कटु हो चले हैं. वे पहले से ही कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव महुआ आएंगे तो मैं राघोपुर जाउंगा और ये बात साबित भी हो गई.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 04:34 PM IST

Bihar Chunav 2025: कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तेजप्रताप से पूछा जाता है कि अगर महुआ में तेजस्वी यादव प्रचार करने आते हैं तो वे क्या करेंगे? इस पर तेज प्रताप यादव कहते हैं, मैं राघोपुर में डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंच जाउंगा. संडे और मंडे को वो नौबत आ भी गई. तेजस्वी यादव राजद प्रत्याशी मुकेश रोशन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने महुआ पहुंचे हुए थे. इसके ठीक एक दिन बाद ही तेज प्रताप यादव राघोपुर पहुंच गए चुनाव प्रचार करने. बता दें कि महुआ से तेज प्रताप जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी हैं तो राघोपुर से तेजस्वी यादव राजद के उम्मीदवार हैं.

तेजस्वी यादव ने महुआ में सभा को संबोधित करते हुए कहा था, पार्टी सबसे बड़ी होती है. इसलिए किसी कंफ्यूजन में ना रहें. दूसरी ओर, इसके जवाब में तेज प्रताप यादव सोमवार को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के चक सिकन्दर में अपने प्रत्याशी प्रेम कुमार के समर्थन में सभा करने चले गए. वहां उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं, बल्कि जनता सब कुछ होती है.

तेज प्रताप ने कहा कि जनता जनार्दन ही सबकुछ होता है. जनता ही पार्टी बनाती है और वही सरकार चलाती है. इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने तेजस्वी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यहां के विधायक ने कोई काम नहीं किया है. सिर्फ लोगो को भरमाने और लूटने का काम किया है. तेज प्रताप ने तेजस्वी की शिक्षा पर भी तंज कसते हुए कहा कि हमारा उम्मीदवार पढ़ा लिखा है और लंबा चौड़ा वादा नहीं करता है. जो कहते हैं, वो करते हैं. 

तेज प्रताप यहीं नहीं रुके. उन्होंने फिर से कहा कि कुछ जयचंद लोगों ने मुझे पार्टी से बाहर करवाया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो गया है. समर्थकों से अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि बहरूपिया के फेर में नहीं पड़ना है नहीं तो फिर पांच साल पछताना होगा. 

सभा के दौरान तेज प्रताप यादव ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि राघोपुर में भी हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, जिसके बाद किसी को इलाज कराने पटना नहीं जाना होगा.

करारा जवाब: संडे को तेजस्वी महुआ में थे तो मंडे को तेज प्रताप राघोपुर पहुंच गए
