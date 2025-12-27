थाना बना रील शूट का अड्डा! वैशाली में पुलिसकर्मियों के साथ डिजिटल क्रिएटर ने किया कुछ ऐसा.. हो गया वायरल

Vaisali News: डिजिटल युग में रील बनाना आम बात हो गई है, लेकिन जब इसकी सीमा टूट जाए तो सवाल खड़ा होना लाजमी है. ऐसा ही एक मामला बिहार के वैशाली जिले से सामने आया है, जहां एक महिला डिजिटल क्रिएटर ने थाना परिसर को ही रील शूटिंग का मंच बना डाला. थाना परिसर में बनाए गए इन वीडियो में न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि वहां तैनात दरोगा भी कैमरे के सामने नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर जैसे ही ये रील वायरल हुई, पुलिस की कार्यशैली और अनुशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे. लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि जहां आम जनता न्याय की उम्मीद लेकर आती है, क्या वही जगह मनोरंजन और रीलबाजी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है?

थाना परिसर में बनाए गए तीन-तीन रील

वायरल वीडियो में दिख रही महिला खुद को डिजिटल क्रिएटर बता रही है और एक-दो नहीं बल्कि तीन अलग-अलग रील थाना परिसर में बनाती नजर आती है. पहले वीडियो में महिला थाना परिसर में खड़ी होकर एक स्कॉर्पियो सवार से कहती है कि 'आप मुझे धक्का मारेंगे तो धक्का मारकर जाइए' दूसरे वीडियो में वही महिला कुर्सी पर बैठे एक दरोगा से कैमरे की ओर 'हाय-हेलो' कहने को कहती है, वहीं आसपास मौजूद पुलिसकर्मी भी कैमरे के सामने हाय-हेलो करते दिखते हैं.

पुलिसकर्मियों की मौजूदगी ने बढ़ाई चिंता

तीसरे वीडियो में महिला किसी से बातचीत करती नजर आती है और पीछे पुलिसकर्मी खड़े दिखाई देते हैं. खास बात यह है कि ये तीनों वीडियो थाना परिसर के अंदर ही शूट किए गए हैं. इन्हें देखकर लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यह सब कैसे संभव हुआ. थाना जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह की गतिविधियां पुलिस की गंभीरता और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करती हैं.

सबकी नजरें वरीय अधिकारियों पर टिकी हैं

पुलिस का पब्लिक फ्रेंडली होना जरूरी है, लेकिन क्या इसके नाम पर थाना को रील का मंच बना देना सही है? खासकर तब, जब बिहार के डीजीपी खुद बार-बार पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया गतिविधियों से दूर रहने और अनुशासन बनाए रखने की नसीहत देते रहे हैं. ऐसे में अब सबकी नजरें वरीय अधिकारियों पर टिकी हैं कि इस वायरल वीडियो पर वे क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं.

