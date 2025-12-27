Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3055197
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

थाना बना रील शूट का अड्डा! वैशाली में पुलिसकर्मियों के साथ डिजिटल क्रिएटर ने किया कुछ ऐसा.. हो गया वायरल

Vaisali News: वैशाली थाना परिसर में महिला डिजिटल क्रिएटर द्वारा पुलिसकर्मियों और दरोगा के साथ बनाई गई रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली और अनुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 27, 2025, 03:21 PM IST

Trending Photos

थाना बना रील शूट का अड्डा! वैशाली में पुलिसकर्मियों के साथ डिजिटल क्रिएटर ने किया कुछ ऐसा.. हो गया वायरल
थाना बना रील शूट का अड्डा! वैशाली में पुलिसकर्मियों के साथ डिजिटल क्रिएटर ने किया कुछ ऐसा.. हो गया वायरल

Vaisali News: डिजिटल युग में रील बनाना आम बात हो गई है, लेकिन जब इसकी सीमा टूट जाए तो सवाल खड़ा होना लाजमी है. ऐसा ही एक मामला बिहार के वैशाली जिले से सामने आया है, जहां एक महिला डिजिटल क्रिएटर ने थाना परिसर को ही रील शूटिंग का मंच बना डाला. थाना परिसर में बनाए गए इन वीडियो में न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि वहां तैनात दरोगा भी कैमरे के सामने नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर जैसे ही ये रील वायरल हुई, पुलिस की कार्यशैली और अनुशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे. लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि जहां आम जनता न्याय की उम्मीद लेकर आती है, क्या वही जगह मनोरंजन और रीलबाजी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है?

थाना परिसर में बनाए गए तीन-तीन रील
वायरल वीडियो में दिख रही महिला खुद को डिजिटल क्रिएटर बता रही है और एक-दो नहीं बल्कि तीन अलग-अलग रील थाना परिसर में बनाती नजर आती है. पहले वीडियो में महिला थाना परिसर में खड़ी होकर एक स्कॉर्पियो सवार से कहती है कि 'आप मुझे धक्का मारेंगे तो धक्का मारकर जाइए' दूसरे वीडियो में वही महिला कुर्सी पर बैठे एक दरोगा से कैमरे की ओर 'हाय-हेलो' कहने को कहती है, वहीं आसपास मौजूद पुलिसकर्मी भी कैमरे के सामने हाय-हेलो करते दिखते हैं.

ये भी पढ़ें: चीख पुकार से कांप उठा वैशाली! बस ऑटो की सीधी टक्कर में 3 की मौत, 7 की हालत गंभीर

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिसकर्मियों की मौजूदगी ने बढ़ाई चिंता
तीसरे वीडियो में महिला किसी से बातचीत करती नजर आती है और पीछे पुलिसकर्मी खड़े दिखाई देते हैं. खास बात यह है कि ये तीनों वीडियो थाना परिसर के अंदर ही शूट किए गए हैं. इन्हें देखकर लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यह सब कैसे संभव हुआ. थाना जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह की गतिविधियां पुलिस की गंभीरता और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करती हैं.

सबकी नजरें वरीय अधिकारियों पर टिकी हैं
पुलिस का पब्लिक फ्रेंडली होना जरूरी है, लेकिन क्या इसके नाम पर थाना को रील का मंच बना देना सही है? खासकर तब, जब बिहार के डीजीपी खुद बार-बार पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया गतिविधियों से दूर रहने और अनुशासन बनाए रखने की नसीहत देते रहे हैं. ऐसे में अब सबकी नजरें वरीय अधिकारियों पर टिकी हैं कि इस वायरल वीडियो पर वे क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

TAGS

vaisali news

Trending news

Motihari News
थावे मंदिर में चोरी के सरगना को पकड़ने पर पूर्वी चंपारण के SP SDPO को देंगे इनाम
Archana Dipti
शाम 4 बजे हुई अंतिम बार बात, उसके बाद से गायब हैं अधिकारी, कहां गई अर्चना दीप्ति?
Bihar News
अध्यात्म और शांति का संगम: भागलपुर का कुप्पाघाट बनेगा नए साल पसंदीदा धार्मिक स्थल
G RAM G Bill
'जी राम जी' बिल पर पप्पू यादव का फूटा गुस्सा, बोले- 'सड़कों पर उतरेंगे...'
Neeraj Kumar
महुआबाग स्थित भ्रष्टाचार के किले में सरकारी सामान शिफ्ट न हो: नीरज कुमार
vaisali news
थाना बना रील शूट का अड्डा! पुलिसकर्मियों के साथ डिजिटल क्रिएटर ने किया कुछ ऐसा
Patna Modern shamshan ghat
Patna Modern shamshan ghat: पटना को जल्द मिलेगा राज्य का पहला मॉडर्न श्मशान घाट
patna news
पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को सौगात, तीसरा एयरोब्रिज तैयार, DGCA की हां का इंतजार
Bhagalpur News
भागलपुर में गिरोह का भंडाफोड़, कई दस्तावेज, प्रमाण पत्र और ब्लैंक चेक भी बरामद
Bettiah news
बेतिया में प्यार के नाम पर धोखा! गर्भवती होते ही प्रेमी ने छोड़ दिया प्रेमिका का साथ