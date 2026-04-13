हाजीपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी: पुलिस महकमे में हड़कंप, छावनी में तब्दील हुआ परिसर

Hajipur News: हाजीपुर व्यवहार न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सुचना मिलने के बाद एसपी विक्रम सिहाग के निर्देश पर कोर्ट परिसर को खाली कराकर सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है. मुजफ्फरपुर से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया है और पुलिस प्रशासन ने सघन जांच अभियान जारी कर दी है.
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Hajipur News: बिहार के वैशाली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाजीपुर व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस सूचना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस अधीक्षक (SP) विक्रम सिहाग के निर्देश पर आनन-फानन में सदर एसडीपीओ भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे और पूरे कोर्ट परिसर को खाली कर कर इलाके की घेराबंदी कर दी गई.
अफरा-तफरी के बीच सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक अज्ञात व्यक्ति का मेल प्राप्त हुआ है. इस मेल में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की स्पष्ट धमकी दी गई है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल कोर्ट में आम लोगों और अधिवक्ताओं की एंट्री पूरी तरह बंद कर दी गई है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
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एहतियात के तौर पर पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है. अधिवक्ताओं, मुवक्किलों और परिसर में स्थित दुकानदारों को बाहर निकाल दिया गया है ताकि बम निरोधक दस्ता गहनता से जांच कर सके. इस ऑपरेशन के लिए मुजफ्फरपुर से विशेष बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) को भी बुलाया गया है, जो जल्द ही मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू करेगा.
फिलहाल, कोर्ट परिसर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. निकटवर्ती सभी सरकारी कार्यालयों को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों की आवाजाही पर पूर्णत रोक लगा दी गई है. पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है और धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है. इससे पहले भी राज्य के कई व्यवहार न्यायालय को भी उड़ाने की धमकी भी मिल चुकी है.
रिपोर्ट: राज कुमार सिंह