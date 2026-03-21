Vaishali News: पीपा पुल से गंगा में गिरा ट्रैक्टर, चालक की मौत, मौके पर भारी तनाव

Vaishali News: वैशाली जिले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां बिदुपुर थाना क्षेत्र के जिमदारी घाट पीपा पुल पर इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. जब ईंट से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गंगा नदी में जा गिरा. जानकारी के अनुसार, ईंटों से लदा ट्रैक्टर चकौसन बाजार से राघोपुर दियारा की ओर जा रहा था. बताया जा रहा है कि पीपा पुल के एप्रोच रोड से उतरते समय चालक ने सामने आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश की. इसी दौरान ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधे गंगा नदी में जा गिरा.

ट्रैक्टर पर BBC चिमनी की ईंटें लदी हुई थीं, जिससे वाहन का वजन ज्यादा था और हादसा और भी गंभीर हो गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, पीपा पुल का एप्रोच रोड करीब 15 फीट ऊंचा और बेहद खतरनाक है. लोगों ने आरोप लगाया कि निर्माण कंपनी की लापरवाही के कारण यहां पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं.

घटना की सूचना मिलते ही बिदुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. ट्रैक्टर चालक का शव इंजन के नीचे फंसा हुआ बताया जा रहा है, जिसे निकालने में स्थानीय गोताखोरों को काफी परेशानी हुई. पुलिस ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF की टीम को भी सूचना दे दी है. मौके पर ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए क्रेन का इंतजार किया जा रहा है.

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स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि ट्रैक्टर में अन्य मजदूर भी सवार हो सकते हैं. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और मृतक की पहचान गाजीपुर निवासी के रूप में की गई है. हादसे के बाद इलाके में लोगों की भारी भीड़ जुट गई है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

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