/हाजीपुर नगर परिषद सभापति संगीता कुमारी की बढ़ीं मुश्किलें: आय से अधिक संपत्ति का आरोप, सास के नाम ली PMAY स्कीम!

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हाजीपुर नगर परिषद की सभापति संगीता कुमारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. उन पर अनियमितताओं और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगे हैं. हाजीपुर के पूर्व वार्ड सदस्य सुभाष कुमार निराला ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि सभापति ने न केवल अकूत संपत्ति बनाई है, बल्कि अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्तियां भी खरीदी हैं. इसके अलावा, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी करते हुए अपनी सास के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया है. हालांकि, पहले इन शिकायतों से जुड़ी फाइलों को दबा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है.
एक विशेष जांच टीम का गठन
मिली जानकारी के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए तिरहुत प्रक्षेत्र के आयुक्त ने इस पर संज्ञान लिया और वैशाली डीएम से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी. इसके अनुपालन में वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने सहायक समाहर्ता की अध्यक्षता में एक विशेष जांच टीम का गठन किया है और टीम को सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. हाल ही में जांच टीम ने शिकायतकर्ता सुभाष निराला को तमाम सबूतों और साक्ष्यों के साथ बुलाया था, जहां उन्होंने अपने सारे दस्तावेज और सुबूत पेश कर दिए हैं.
जांच टीम की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
इस हाई-प्रोफाइल जांच के शुरू होते ही हाजीपुर नगर परिषद के राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक हलकों में हलचल काफी तेज हो गई है. जानकारों का मानना है कि यदि जांच रिपोर्ट में ये आरोप पूरी तरह सही साबित होते हैं, तो सभापति संगीता कुमारी पर कड़ी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई होना तय है. फिलहाल सभी की निगाहें जांच टीम की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं कि उसमें कौन-कौन से नए खुलासे सामने आते हैं.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह