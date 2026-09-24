/हाजीपुर नगर परिषद सभापति संगीता कुमारी की बढ़ीं मुश्किलें: आय से अधिक संपत्ति का आरोप, सास के नाम ली PMAY स्कीम!

हाजीपुर नगर परिषद की सभापति संगीता कुमारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. उन पर अनियमितताओं और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगे हैं. हाजीपुर के पूर्व वार्ड सदस्य सुभाष कुमार निराला ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि सभापति ने न केवल अकूत संपत्ति बनाई है, बल्कि अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्तियां भी खरीदी हैं. इसके अलावा, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी करते हुए अपनी सास के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया है. हालांकि, पहले इन शिकायतों से जुड़ी फाइलों को दबा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है.