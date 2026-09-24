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हाजीपुर नगर परिषद सभापति संगीता कुमारी की बढ़ीं मुश्किलें: आय से अधिक संपत्ति का आरोप, सास के नाम ली PMAY स्कीम!

हाजीपुर नगर परिषद सभापति संगीता कुमारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है. उनपर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है. PMAY स्कीम में भी धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 24, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:07 AM IST
हाजीपुर नगर परिषद सभापति संगीता कुमारी की बढ़ीं मुश्किलें: आय से अधिक संपत्ति का आरोप, सास के नाम ली PMAY स्कीम!
Image Credit: हाजीपुर नगर परिषद सभापति संगीता कुमारी की बढ़ीं मुश्किलें (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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