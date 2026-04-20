सड़क पर भीड़ थी ड्राइवर गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहा था, अचानक पहुंचे युवक और फिर...

Vaishali Latest News: हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच-22 पर ट्रक ड्राइवर की पिटाई का मामला सामने आया है. यहां पर कुछ दबंग युवक वहां पहुंचे और चालक के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी.
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Vaishali News: वैशाली जिले के हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच-22 पर दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है. भगवानपुर अड्डा चौक पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मुजफ्फरपुर से पटना जा रही एक ट्रक को कुछ युवकों ने रोककर चालक के साथ जमकर मारपीट की.
बताया जा रहा है कि चौक पर भीड़ अधिक होने के कारण ट्रक चालक गाड़ी को धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहा था. इसी दौरान कुछ दबंग युवक वहां पहुंचे और चालक के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने दूसरे ट्रक से डंडा निकालकर पहले ट्रक का शीशा तोड़ दिया और फिर चालक पर हमला कर दिया.
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बीच सड़क पर चालक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है. हद तो तब हो गई जब दबंगों ने चालक को ट्रक से नीचे उतारकर सरेआम सड़क पर लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया.
इस दौरान मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने भी बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई.घटना की सूचना मिलते ही भगवानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट में शामिल कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई है.
फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एनएच-22 जैसे व्यस्त मार्ग पर इस तरह की घटना कैसे हो जाती है? क्या अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं रह गया है? हालांकि, पुलिस की कार्रवाई जारी है. मगर, इस घटना ने एक बार फिर जिले की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह
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