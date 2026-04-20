Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3185117
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

सड़क पर भीड़ थी ड्राइवर गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहा था, अचानक पहुंचे युवक और फिर...

Vaishali Latest News: हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच-22 पर ट्रक ड्राइवर की पिटाई का मामला सामने आया है. यहां पर कुछ दबंग युवक वहां पहुंचे और चालक के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:11 AM IST

Trending Photos

वैशाली में दबंगई का तांडव, NH-22 पर ट्रक चालक की बेरहमी से पिटाई
वैशाली में दबंगई का तांडव, NH-22 पर ट्रक चालक की बेरहमी से पिटाई

Vaishali News: वैशाली जिले के हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच-22 पर दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है. भगवानपुर अड्डा चौक पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मुजफ्फरपुर से पटना जा रही एक ट्रक को कुछ युवकों ने रोककर चालक के साथ जमकर मारपीट की. 

बताया जा रहा है कि चौक पर भीड़ अधिक होने के कारण ट्रक चालक गाड़ी को धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहा था. इसी दौरान कुछ दबंग युवक वहां पहुंचे और चालक के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने दूसरे ट्रक से डंडा निकालकर पहले ट्रक का शीशा तोड़ दिया और फिर चालक पर हमला कर दिया.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बीच सड़क पर चालक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है. हद तो तब हो गई जब दबंगों ने चालक को ट्रक से नीचे उतारकर सरेआम सड़क पर लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने भी बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई.घटना की सूचना मिलते ही भगवानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट में शामिल कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई है. 

फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एनएच-22 जैसे व्यस्त मार्ग पर इस तरह की घटना कैसे हो जाती है? क्या अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं रह गया है? हालांकि, पुलिस की कार्रवाई जारी है. मगर, इस घटना ने एक बार फिर जिले की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

यह भी पढ़ें: मस्जिद के सामने से गुजरी बारात तो मुस्लिम युवकों ने ऊपर से कर दिया पथराव,14 गिरफ्तार

TAGS

Truck driverVaishali newsBihar News

Trending news

Truck driver
सड़क पर भीड़ थी ड्राइवर गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहा था, अचानक पहुंचे युवक और फिर...
Bihar News
NASA की रिपोर्ट में देश के सबसे रोशन राज्यों में शामिल हुआ बिहार, देखें Photo
patna news
पटना में लूट, श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स से 20 लाख के गहने लूट ले गए अपराधी
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में स्कूल मास्टर की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर छात्रा लापता, नोट में खोले राज
CM Samrat Choudhary
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का देवघर दौरा, बाबा बैद्यनाथ के चरणों में नवाया शीश
Bihar Mysterious Facts
Bihar Mysteries: लिफ्ट मांगती साया, जानें बिहार के 5 अनसुलझे रहस्यों के बारे में
Begusarai News
बेगूसराय में दाह संस्कार के लिए जा रहे लोगों से भरा ट्रैक्टर पलटा, एक की मौत
Bihar Pride
Bihar Pride: मुजफ्फरपुर के वो नायक जिन्होंने नकारा था 'टू-नेशन थ्योरी'
Gopalganj news
बहन से बात करने के शक में दोस्तों ने 2 साल पहले किए थे चंदन के टुकड़े, ऐसे खुला राज
Begusarai News
बेगूसराय में फिर चला प्रशासन का डंडा, अतिक्रमण हटाने पहुंचे बुलडोजर ने तोड़ी दुकानें