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गोलियों की गूंज से थर्राया वैशाली, भैंस चराने के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस छावनी में बदला इलाका

Vaishali Crime News: वैशाली में भैंस चराने के विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलियां चलीं. ताबड़तोड़ इतनी फायरिंग हुई कि पूरा इलाका थर्रा गया. वहीं, घटना के बाद इलाका पुलिस छावनी में बदला गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:47 PM IST

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वैशाली में भैंस चराने को लेकर दो गुटों में झड़प
वैशाली में भैंस चराने को लेकर दो गुटों में झड़प

Vaishali News: वैशाली जिले में 10 अप्रैल, 2026 दिन शुक्रवार को मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दियारा इलाके में गोलियों की गूंज से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. मामला महनार थाना क्षेत्र के बहलोलपुर दियारा का है, जहां भैंस चराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते गोलीबारी शुरू हो गई. 

जानकारी के मुताबिक, दोनों तरफ से 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई. गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और महनार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

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आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है. बहलोलपुर दियारा में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर से छोटे विवादों के बड़े रूप लेने की चिंता बढ़ा दी है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

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