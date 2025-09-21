वैशाली में दो दिनों में एक ही जगह से दो अज्ञात शव बरामद, इलाके में दहशत का माहौल
वैशाली में दो दिनों में एक ही जगह से दो अज्ञात शव बरामद, इलाके में दहशत का माहौल

वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र में दो दिनों में एक ही इलाके से दो अज्ञात शव बरामद होने से दहशत का माहौल है. गुरुवार और शुक्रवार को अलग-अलग जगहों पर पानी से शव निकाले गए. दोनों शव लगभग समान स्थिति में मिलने से हत्या की आशंका गहराई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:55 PM IST

वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब दो दिनों के भीतर एक ही जगह से दो अज्ञात पुरुषों के शव बरामद हुए. घटना पौरा मदन सिंह पंचायत के चौर की है. शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने पानी में मुंह के बल पड़े एक व्यक्ति का शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी.

इससे एक दिन पहले गुरुवार को भी इसी जगह से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात शव क्षत-विक्षत हालत में मिला था. दोनों शव लगभग एक जैसी स्थिति में मिले हैं. लगातार दो दिनों तक शव मिलने से आसपास के लोग दहशत में हैं और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है. अभी तक शवों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस आशंका जता रही है कि दोनों व्यक्तियों की हत्या एक साथ की गई और शवों को अलग-अलग जगह फेंका गया. हालांकि हत्या का कारण और अपराधियों की पहचान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.

लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि 24 घंटे के भीतर दो डेड बॉडी बरामद की गई हैं. फिलहाल शवों की पहचान की कोशिश की जा रही है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की असल वजह और मृतकों की पहचान स्पष्ट हो पाएगी.

इनपुट- राजकुमार सिंह

