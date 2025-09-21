वैशाली में दो दिनों में एक ही जगह से दो अज्ञात शव बरामद, इलाके में दहशत का माहौल

वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब दो दिनों के भीतर एक ही जगह से दो अज्ञात पुरुषों के शव बरामद हुए. घटना पौरा मदन सिंह पंचायत के चौर की है. शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने पानी में मुंह के बल पड़े एक व्यक्ति का शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी.

इससे एक दिन पहले गुरुवार को भी इसी जगह से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात शव क्षत-विक्षत हालत में मिला था. दोनों शव लगभग एक जैसी स्थिति में मिले हैं. लगातार दो दिनों तक शव मिलने से आसपास के लोग दहशत में हैं और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है. अभी तक शवों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस आशंका जता रही है कि दोनों व्यक्तियों की हत्या एक साथ की गई और शवों को अलग-अलग जगह फेंका गया. हालांकि हत्या का कारण और अपराधियों की पहचान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि 24 घंटे के भीतर दो डेड बॉडी बरामद की गई हैं. फिलहाल शवों की पहचान की कोशिश की जा रही है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की असल वजह और मृतकों की पहचान स्पष्ट हो पाएगी.

इनपुट- राजकुमार सिंह

ये भी पढ़ें- कटिहार में पुलिस का बड़ा एक्शन, 231 लीटर विदेशी शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!