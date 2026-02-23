Advertisement
Vaisali News: देसरी में अवैध बालू खनन पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 11 हाईवा, 10 ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त, माफियाओं में हड़कंप

Bihar News: वैशाली जिला के देसरी प्रखंड के वभनगावा दियारा में प्रशासन ने अवैध गंगा बालू खनन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया. खनन विभाग की टीम ने छापेमारी में 11 हाईवा, 8-10 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन जब्त की. लंबे समय से रात के अंधेरे में चल रहे इस अवैध कारोबार ने ग्रामीणों और सरकार के लिए चिंता बढ़ा दी थी.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 02:56 PM IST

Bihar News: बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. वैशाली जिला के देसरी प्रखंड के वभनगावा दियारा में चल रहे अवैध गंगा बालू खनन पर खनन विभाग की टीम ने छापेमारी कर करीब 11 हाईवा, 8 से 10 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन जब्त की हैं. यह कार्रवाई चांदपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत की गई. लंबे समय से रात के अंधेरे में चल रहे इस अवैध कारोबार ने ग्रामीणों और प्रशासन के लिए चिंता का कारण बना हुआ था.

ग्रामीणों ने पहले भी शिकायतें की थी
स्थानीय लोगों के अनुसार, इस अवैध खनन से सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा था. ग्रामीणों ने पहले भी अनुमंडल और जिला स्तर पर इस मामले में शिकायतें दर्ज कराई थीं, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण खनन माफियाओं का मनोबल बढ़ता गया. कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि कथित रूप से प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में यह अवैध धंधा चल रहा था. हालांकि, इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है.

छापेमारी और वाहनों की जब्ती
खनन विभाग की टीम ने अभियान के दौरान सभी अवैध वाहनों और मशीनरी को जब्त किया. छापेमारी के बाद क्षेत्र में फिलहाल अवैध बालू खनन पर रोक लगा दी गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर राहत की सांस ली और कहा कि अब इलाके में कानून का डर दिख रहा है.

प्रशासन की आगे की कार्रवाई
जब्त किए गए वाहनों के खिलाफ प्रशासन प्राथमिकी दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में जुटा है. अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध बालू खनन को जड़ से खत्म करना और भविष्य में इस तरह के मामलों पर कड़ी नजर रखना है. क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि खनन माफियाओं को किसी भी तरह का मौका न मिले.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

