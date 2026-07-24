/वैशाली में बेखौफ चोरों का कारनामा, SBI का एटीएम उखाड़ लाखों की नकदी लेकर हुए फरार

घटना की जानकारी मिलते ही बिदुपुर और सराय थाना पुलिस के साथ FSLऔर SIT की टीम भी जांच में जुट गई. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर बैंक सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस इस वारदात का खुलासा कर अपराधियों को कब तक गिरफ्तार करती है.