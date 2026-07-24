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वैशाली में बेखौफ चोरों का कारनामा, SBI का एटीएम उखाड़ लाखों की नकदी लेकर हुए फरार

Vaisali News: वैशाली के बिदुपुर में बेखौफ चोरों ने SBI का पूरा ATM उखाड़कर लाखों रुपये लूट लिए. नकदी निकालने के बाद खाली मशीन सराय थाना क्षेत्र में फेंक दी. पुलिस, SIT और FSL की टीम मामले की जांच में जुटी है.

Written ByRajkumar SinghEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 24, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:59 PM IST
वैशाली में बेखौफ चोरों का कारनामा, SBI का एटीएम उखाड़ लाखों की नकदी लेकर हुए फरार
Image Credit: वैशाली में बेखौफ चोरों का कारनामा, SBI का एटीएम उखाड़ लाखों की नकदी लेकर हुए फरार

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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