मोतिहारी की तरह वैशाली में हो सकता था 'जहरीला कांड', वक्त रहते पुलिस ने एक्शन लिया और नष्ट हो गया 30 हजार लीटर जावा

Vaishali News: मोतिहारी में हुई शराब कांड के बाद अब प्रदेश भर की पुलिस प्रशासन सख्त हो गई है. आज सुबह बिहार के वैशाली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां वैशाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करतेल हुए बड़े पैमाने पर शराब भट्ठियों को धवस्त किया है. इस अभियान ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. लंबे समय से नदी किनारे जंगलों में चल रहे इस अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए उसे धवस्त कर दिया है. पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी सफलता है.

पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग के निर्देश पर रुस्तमपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुकुमारपुर दियारा इलाके में छापेमारी अभियान चलाया गया. यह क्षेत्र नदी किनारे स्थित है, जहां घने जंगलों के बीच लंबे समय से अवैध रूप से देशी शराब बनाने का धंधा चल रहा था. पुलिस टीम ने प्लान बनाकर पहले उस सारे इलाके को घेरकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

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छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक के बाद एक कुल 12 देशी शराब की भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया. इसके साथ ही मौके पर मौजूद करीब 30 हजार लीटर कच्चा जावा भी नष्ट कर दिया गया, जो शराब बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था. पुलिस ने शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, प्लास्टिक और टिन के ड्रम सहित अन्य सामग्रियों को जब्त कर नष्ट कर दिया.

हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही शराब तस्करों को इसकी भनक लग गई और वे मौके से फरार हो गए, जिसके कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. पुलिस का कहना है कि सुकुमारपुर दियारा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है और अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह