Vaishali Vidhan Sabha Seat: वैशाली विधानसभा सीट पर 2000 के बाद से कभी नहीं हारी JDU, क्या इस बार कायम रह पाएगा रिकॉर्ड?
Vaishali Vidhan Sabha Seat: वैशाली विधानसभा सीट पर 2000 के बाद से कभी नहीं हारी JDU, क्या इस बार कायम रह पाएगा रिकॉर्ड?

Vaishali Vidhan Sabha Chunav 2025: वैशाली जिले की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हैं. वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है. वहीं वैशाली विधानसभा की स्थापना साल 1967 में हुई थी. पिछले चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी सिद्धार्थ पटेल ने कांग्रेस के संजीव सिंह को हराया था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:41 AM IST

वैशाली विधानसभा सीट
वैशाली विधानसभा सीट

Vaishali Assembly Seat Profile: बिहार के वैशाली जिले का इतिहास काफी पुराना है. इसकी जड़ें तो महाभारत काल से जुड़ी हैं, जब राजा विशाल ने यहां एक किला बनवाया था. कहते हैं कि राजा विशाल के नाम पर ही इसका नाम वैशाली पड़ा. यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की यह जन्मस्थली है और भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश यहीं पर दिया था. सम्राट अशोक का तीन शेरों वाला स्तंभ यहीं पर स्थित है. इतिहासकारों के मुताबिक, मगध के राजा अजातशत्रु ने पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली पर हमला कर दिया था. इस शहर को उन्होंने तहस-नहस कर जला दिया था. इसके बाद वैशाली धीरे-धीरे अपनी महिमा, पहचान और अपनी शक्ति खोता चला गया. 

चुनावी इतिहास

वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है. वहीं वैशाली विधानसभा की स्थापना साल 1967 में हुई थी. शुरुआती दौर में यहां कांग्रेस का सिक्का चलता था, लेकिन वर्तमान समय में इस सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का एकतरफा राज चलता चला आ रहा है. इस सीट पर अबतक हुए 16 चुनावों में कांग्रेस और जेडीयू ने 5-5 बार जीत दर्ज की है. खास बात यह है कि साल 2000 के बाद से जेडीयू का ही विधायक बनता आ रहा है. 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी सिद्धार्थ पटेल ने कांग्रेस के संजीव सिंह को 7,413 वोटों से हराया था. 2024 के लोकसभा चुनाव में वैशाली संसदीय क्षेत्र से लोजपा (रामविलास) की वीणा देवी को जीत हासिल हुई थी.

ये भी पढ़ें- लालगंज में क्या फिर खिलेगा कमल या विपक्ष की होगी जीत, देखें इस बार के चुनावी समीकरण?

जातीय समीकरण 

इस सीट पर यादव, मुस्लिम और कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं. रविदास और पासवान जैसी जातियां भी यहां अहम भूमिका निभाती हैं. चुनावी विश्लेषकों के अनुसार, पिछड़ी जातियों के गठजोड़ से ही जेडीयू का जलवा बरकरार है. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के आने से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है. पीके फैक्टर के चलते कोई भी दल अपनी जीत को सुनिश्चित नहीं मान सकते हैं.

