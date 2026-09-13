/वैशाली में भाजयुमो जिलाध्यक्ष के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, 11 खोखे बरामद, CCTV खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने मौके से 11 खोखे भी बरामद किए हैं. इधर, SSP ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कई तरह के विवाद की बात सामने आ रही है, जिसकी छानबीन करने के बाद ही पता चलेगा कि घटना का कारण क्या है. वहीं, भाजयुमो जिलाध्यक्ष राजीव ब्रह्मर्षि ने बताया कि विवाद भले ही कई तरह के हों, लेकिन किसी से ऐसा कोई विवाद नहीं है कि कोई उनकी जान ले ले.