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वैशाली में भाजयुमो जिलाध्यक्ष के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, 11 खोखे बरामद, CCTV खंगाल रही पुलिस

Vaisali News: वैशाली के सदर थाना क्षेत्र के अदलपुर में भाजयुमो जिलाध्यक्ष राजीव ब्रह्मर्षि के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग कर दी. गोलीबारी के निशान मेन गेट से लेकर बेडरूम तक मिले हैं. पुलिस ने मौके से 11 खोखे बरामद किए हैं.

Written ByRajkumar SinghEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 13, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:52 AM IST
वैशाली में भाजयुमो जिलाध्यक्ष के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, 11 खोखे बरामद, CCTV खंगाल रही पुलिस
Image Credit: वैशाली में भाजयुमो जिलाध्यक्ष के घर ताबड़तोड़ फायरिंग (ZEE MEDIA)

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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