/वैशाली में भाजयुमो जिलाध्यक्ष के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, 11 खोखे बरामद, CCTV खंगाल रही पुलिस

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Vaisali News: वैशाली में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए हिंदुत्व के बड़े चेहरे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया है. बाइक से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ 10 से 15 राउंड फायरिंग कर दी. गोलीबारी के निशान जिलाध्यक्ष के घर के मेन गेट से लेकर उनके बेडरूम तक साफ दिखाई दे रहे हैं. घटना सदर थाना क्षेत्र के अदलपुर की है.
बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्ष राजीव ब्रह्मर्षि अपने घर पर ही मौजूद थे, तभी दो की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने घर के बाहर से लगातार फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान एक कार्यकर्ता भी बाल-बाल बच गया. घटना की सूचना मिलते ही SSP शुभांक मिश्रा दल-बल के साथ भाजपा नेता के घर पहुंचे और जिलाध्यक्ष से बात कर घटना की जानकारी ली. वहीं, एसपी, एसडीपीओ सहित एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.
पुलिस ने मौके से 11 खोखे भी बरामद किए हैं. इधर, SSP ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कई तरह के विवाद की बात सामने आ रही है, जिसकी छानबीन करने के बाद ही पता चलेगा कि घटना का कारण क्या है. वहीं, भाजयुमो जिलाध्यक्ष राजीव ब्रह्मर्षि ने बताया कि विवाद भले ही कई तरह के हों, लेकिन किसी से ऐसा कोई विवाद नहीं है कि कोई उनकी जान ले ले.
अपराधियों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, उससे लगता है कि किसी बड़ी साजिश के तहत गोलीबारी की गई है. फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों का सुराग लगाने में जुटी हुई है.