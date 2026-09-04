/वैशालीः गंगा नदी में नाव पलटने से 6 भैंसों समेत 6 लोग डूबे, SDRF ने किया रेस्क्यू

राज्य चुनें
वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां गुरुवार (3 सितंबर) की देर रात गंगा नदी में एक नाव डूबने से हड़कंप मच गया. नाव पर 6 लोग और 6 भैंसें सवार थीं. सूचना मिलते ही महनार प्रशासन और SDRF की टीम ने मोर्चा संभाला और तेज धार के बीच सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. मामला राघोपुर के शिवनगर की तरफ से आ रही नाव से जुड़ा है. देर रात करीब 9 बजकर 40 मिनट पर नाव के गंगा में डूबने की सूचना मिली. सूचना ERSS के जरिए पुलिस मुख्यालय तक पहुंची.
इसके बाद महनार SDM अंकित कुमार ने तत्काल SDRF टीम को एक्टिव किया. SDM के निर्देश पर SDRF की टीम ने अंधेरे और गंगा की तेज धार के बीच सर्च ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू ऑपरेशन हसनपुर-समस्तीपुर के मोहद्दीनगर पत्थर घाट के पास चलाया गया.SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद नाव पर सवार सभी 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. साथ ही नाव पर मौजूद 6 भैंसों को भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.
बताया जा रहा है कि तेज बहाव और अंधेरे के बावजूद SDRF की टीम ने तेजी से ऑपरेशन चलाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में महनार SDM अंकित कुमार के नेतृत्व और RO पूजा राय की तत्परता अहम रही. समय पर प्रशासन के एक्शन और SDRF की मुस्तैदी से 12 जिंदगियां सुरक्षित बच गईं.
बता दें कि बिहार में गंगा नदी का हाहाकारी रूप देखने को मिल रहा है. राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बह रही है. पानी बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए पटना समेत आठ जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. आपदा प्रबंधन विभाग ने भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के अधिकारियों को विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन को स्थिति के अनुसार, इन टीमों की सहायता लेने के लिए तैयार रहने को कहा गया है.