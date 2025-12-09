Advertisement
Vaishali News: वैशाली में सुबह-सुबह बड़ा बवाल, अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध फिर भी गरजा बुलडोजर

Vaishali Samachar: नगर परिषद की टीम बुलडोजर लेकर लालगंज में निकली और शहर के गांधी चौक थाना चौक के पास सड़क किनारे बने अतिक्रमण को खाली कराया. इस दौरान नगर परिषद टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. हालांकि, इसके बाद भी बुलडोजर कार्रवाई को रोका नहीं जा सका.

Dec 09, 2025

Vaishali Bulldozer Action: वैशाली के लालगंज में आज (सोमवार, 9 दिसंबर) सुबह-सुबह बड़ा बवाल देखने को मिला. यहां अतिक्रमण हटाने गई टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. हालांकि, इसके बाद भी बुलडोजर कार्रवाई को रोका नहीं जा सका. जानकारी के मुताबिक, लालगंज बाजार में सुबह-सुबह बुलडोजर देखकर लोग भड़क गए. बता दें कि लालगंज बाजार में जाम की समस्या काफी रहती है. इसका एक ही कारण है- अतिक्रमण. यहां लोगों ने सड़क के किनारे कब्जा कर लिया है, जिससे आने-जाने वाले लोग परेशान रहते हैं. इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए आज नगर परिषद की टीम पहुंची थी, लेकिन बुलडोजर देखते ही स्थानीय दुकानदार और लोग भड़क गए. 

बवाल बढ़ते देखकर लालगंज थाने की पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई. लोगों ने नगर परिषद टीम पर आरोप लगाया कि बिना नोटिस दिए नगर परिषद की टीम हम लोगों पर बुलडोजर चला रही है. जिसके कारण लोग विरोध कर रहे हैं. तो वहीं दूसरी ओर नगर परिषद टीम का कहना है कि हम लोग कई महीने से जमीन की माप करवा कर लोगों को नोटिस भी थमा दिए थे, लेकिन लोग अपने मन से अतिक्रमण नहीं हटाना चाहते है. जिसके कारण जाम की समस्या पैदा होती है, जिसे जाम की समस्या को हटाने के लिए हम लोग अब अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे हैं.

नगर परिषद की टीम बुलडोजर लेकर लालगंज में निकली और शहर के गांधी चौक थाना चौक के पास सड़क किनारे बने अतिक्रमण को खाली कराया. साथ ही नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम दिया कि अगर वह अतिक्रमण खुद से नहीं हटाते है तो नगर परिषद का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को खुद ही खाली करवा लेगा.

रिपोर्ट- राजकुमार

