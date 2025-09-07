Vaishali News: पुलिस पर हमले के आरोपी की थाने में मौत से हड़कंप, इलाके में तनाव को लेकर भारी फोर्स तैनात

Vaishali Custodial Death: बिहार के वैशाली जिले से बड़ी खबर आ रही है. यहां पुलिस पर हमले के एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत से हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है. इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है. मृत आरोपी का नाम मोहम्मद नासिर है, जिसे पुलिस ने अन्य चार लोगों के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपी को सुरक्षा के लिहाज से महुआ थाना के हाजत में रखा गया था. इधर मृत नासिर के शव को सदर अस्पताल लाया गया. यहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

सदर अस्पताल में भी सदर एसडीपीओ, लालगंज एसडीपीओ और सदर एसडीएम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. वहीं राजापाकर में महुआ एसडीएम और महुआ एसडीपीओ कैम्प कर रहे हैं. साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से मामले को शांत कराने की कवायद की जा रही है. आरोपी नासिर की मौत के बारे में पुलिस ने बताया कि अचानक हाजत में ही उसकी तबियत बिगड़ गई थी. जिसके बाद उसे महुआ अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया था. जहां ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस पिटाई से नासिर की मौत हुई है. उनका आरोप है कि थाने में दो चौकीदारों ने नासिर की लाठियों से बड़ी बेरहमी से पिटाई की. जिसमे उसकी मौत हो गई है. वहीं इस मामले एसडीएम सदर ने कहा कि पारदर्शी तरीके से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जांच के बाद जो दोषी होंगे, उनपर कार्रवाई की जाएगी. बता दे कि शुक्रवार (05 सितंबर) की देर रात राजापाकर थाना क्षेत्र के चौसीमा कल्याणपुर गांव के फकीर टोला में आइसक्रीम विवाद को लेकर पुलिस टीम पर हमला हुआ था. इसमें महुआ थानाध्यक्ष सहित चार पुलिसकर्मी गम्भीर रूप से घायल हुए थे. जिनका इलाज चल रहा है. इसी मामले में पुलिस मृत नासिर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.

रिपोर्ट- राजकुमार

