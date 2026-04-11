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Vaishali News: जिला पार्षद के घर पर हमला और लूटपाट, चुनावी रंजिश में गांव के दबंगों ने पार की सारी हदें

Bihar News: बिहार के वैशाली में चुनावी रंजिश को लेकर जिला पार्षद रूबी देवी के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर जमकर तोड़फोड़ और करीब 5 लाख की लूटपाट की. घटना के समय पार्षद दंपत्ति तीर्थ यात्रा पर थे. पुलिस ने 8 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:16 AM IST

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Vaishali News: जिला पार्षद के घर पर हमला और लूटपाट, चुनावी रंजिश में गांव के दबंगों ने पार की सारी हदें!
Vaishali News: जिला पार्षद के घर पर हमला और लूटपाट, चुनावी रंजिश में गांव के दबंगों ने पार की सारी हदें!

Bihar News: बिहार के वैशाली से इस वक्त एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चुनावी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया है.इस बार असामजिक तत्वों ने जिला पार्षद के घर को निशाना बनाते हुए न सिर्फ घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि लाखों रुपये के सामान की लूटपाट भी की. घटना के समय पार्षद और उनके पति तीर्थ यात्रा पर थे, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने घर में मौजूद बुजुर्गों को डराया-धमकाया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. इस घटना के बाद इलाके में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है.

बताया जा रहा है कि जिला पार्षद रूबी देवी और उनके पति संजीत कुमार उड़ीसा के जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे. घर पर केवल उनके वृद्ध ससुर सत्य नारायण साह और सास मौजूद थे. इसी दौरान गांव के कुछ दबंग लोग लाठी-डंडा, लोहे की रॉड और धारदार हथियार लेकर घर में घुस आए और जमकर उत्पात मचाया.

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पीड़ित सत्य नारायण साह ने बताया कि जब उन्होंने आरोपियों का विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. बदमाश घर में रखे कीमती सामान को तोड़ते हुए करीब 5 लाख रुपये की संपत्ति लूटकर फरार हो गए. इस पूरी घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 8 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

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