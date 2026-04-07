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वैशाली: दो निजी कॉलेजों की जांच में बड़ा खुलासा, जिलाधिकारी के निर्देश पर गिरी गाज

Vaishali News: हाजीपुर स्थित इंदू देवी रंजीत कुमार प्रकाश प्रोफेशनल कॉलेज और डॉ. रंजीत कुमार प्रकाश कॉलेज में अनिमितिताएं पाए जाने की पुष्टि हुई है. अब जिलाधिकारी की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी, इसपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 06:48 AM IST

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वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह
वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह

Vaishali News: वैशाली जिले की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. जिलाधिकारी (DM) वर्षा सिंह के निर्देश पर गठित जांच समिति ने हाजीपुर स्थित दो निजी महाविद्यालयों में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. जांच रिपोर्ट के बाद इन संस्थानों की शैक्षणिक वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं. जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट में हाजीपुर के दो निजी महाविद्यालयों में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. जांच में कॉलेजों की शैक्षणिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो गए हैं. हाजीपुर स्थित इंदू देवी रंजीत कुमार प्रकाश प्रोफेशनल कॉलेज और डॉ. रंजीत कुमार प्रकाश कॉलेज का 23 मार्च को जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था. 

निरीक्षण के दौरान जो तस्वीर सामने आई, उसने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी.जांच टीम को कॉलेज परिसर में न तो छात्र मिले और न ही शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मी मौजूद पाए गए. भवन बने होने के बावजूद किसी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं हो रही थी. जांच के दौरान प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरणों का अभाव पाया गया, जबकि कंप्यूटर लैब पूरी तरह खाली मिली. इससे छात्रों को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि यदि छात्र इन संस्थानों से डिग्री प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता डिग्री के अनुरूप होने पर संदेह उत्पन्न होता है. 

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जांच टीम ने इसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को प्रभावित करने वाला मामला भी बताया है. हालांकि, छात्रों से अवैध वसूली के आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन जांच के दौरान कॉलेज प्रशासन पांच वर्षों का नामांकन और उत्तीर्ण छात्रों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा सका, जिससे संस्थानों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए हैं. 

जांच में सहयोग नहीं करने को लेकर समिति ने संस्थानों की मंशा पर भी संदेह जताया है. साथ ही संबंधित विश्वविद्यालयों से दोनों कॉलेजों की संबद्धता पर पुनर्विचार करने की अनुशंसा की गई है. फिलहाल जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई संभव मानी जा रही है.

रिपोर्ट- राजकुमार

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